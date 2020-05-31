Почему нельзя снимать обувь в самолете: пилоты дали ответ

Пилоты и бортпроводники пояснили, почему нельзя снимать обувь на борту самолета.

Автор книги о безопасности полетов Бен Шервуд утверждает, что отсутствие обуви на ногах может помешать в случае экстренной эвакуации. Об этом пишет Express.

pexels.com

Без обуви пассажир вряд ли оперативно сможет покинуть воздушное судно.

Также бортпроводники добавили, что обувь может помешать другим пассажирам, так как будет загромождать проход, мешая быстрой эвакуации.

pexels.com

Кроме того, сотрудники авиакомпаний напомнили, что никогда не следует ходить в туалет босиком, так как "в 9 и 10 случаев на полу не вода".

Как ранее писал OBOZREVATEL, сотрудник авиакомпании British Airways, работающий в команде разработчиков Flight Tech, раскрыл реальную опасность включенного во время полета телефона.

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