Пассажир сел не в тот самолет и по прилету закатил большой скандал

Пассажир Ryanair устроил скандал на борту самолета после того как выяснилось, что авиалайнер приземлился итальянском городе Бари вместо Кальяри, куда должен был прилететь итальянец.

Об этом сообщает The Sun.

Пассажир в ярости начал кричать на персонал самолета и обвинил бортпроводников в ответственности за инцидент, добавив, что за билет на самолет в Кальяри, куда он отправлялся, чтобы увидеть больного друга, было отдано 400 евро, и теперь у мужчины совсем не осталось денег для перелета в Сардинию.

Итальянец долго негодовал и активно интересовался, как его могли пропустить не на тот рейс.

Как отметили другие пассажиры самолета, рейс в Кальяри, куда должен был лететь разозленный пассажир, опоздал, тогда как следующие две посадки пришлись близко друг к другу по времени. Вероятно, именно поэтому мужчина и запутался.

Впрочем, неизвестно, почему члены экипажа не проверили его билет и документы во время посадки на самолет.

Ранее мы сообщали о том, как пьяная украинка устроила скандал на борту самолета Барселона – Киев.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!