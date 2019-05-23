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/Журнал

Пассажир сел не в тот самолет и по прилету закатил большой скандал

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Пассажир Ryanair устроил скандал на борту самолета после того как выяснилось, что авиалайнер приземлился итальянском городе Бари вместо Кальяри, куда должен был прилететь итальянец.

Об этом сообщает The Sun.

Пассажир в ярости начал кричать на персонал самолета и обвинил бортпроводников в ответственности за инцидент, добавив, что за билет на самолет в Кальяри, куда он отправлялся, чтобы увидеть больного друга, было отдано 400 евро, и теперь у мужчины совсем не осталось денег для перелета в Сардинию.

Итальянец долго негодовал и активно интересовался, как его могли пропустить не на тот рейс.

Как отметили другие пассажиры самолета, рейс в Кальяри, куда должен был лететь разозленный пассажир, опоздал, тогда как следующие две посадки пришлись близко друг к другу по времени. Вероятно, именно поэтому мужчина и запутался.

Впрочем, неизвестно, почему члены экипажа не проверили его билет и документы во время посадки на самолет.

Ранее мы сообщали о том, как пьяная украинка устроила скандал на борту самолета Барселона – Киев.

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