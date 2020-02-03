Не Парижем единым: пять городов любви для путешествия на День Валентина

Лучший способ провести незабываемое время с любимыми и устроить себе настоящий праздник на День Валентина – отправиться в путешествие.

Традиционно главным по романтике в мире считают Париж. К счастью, для тех, кто уже был во французской столице или же считает это направление слишком избитым, есть множество других вариантов. Эти города не только не уступают, но в чем-то даже превосходят хваленый город на Сене.

Верона (Италия)

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Этот небольшой итальянский городок стали называть городом влюбленных с легкой руки Уильяма Шекспира, автора знаменитой трагедии "Ромео и Джульетта". К счастью, ничего трагичного в этом городе нет. Наоборот – в Вероне все располагает к романтике.

А День Валентина здесь и вовсе считают чуть ли не главным праздником города. Ежегодно на протяжении 3-4 дней местные устраивают уличные гуляния и концерты. Для влюбленных действуют различные акции и скидки.

Не говоря уже о том, что сам город очень красив и самобытен, так что его стоит увидеть даже без всякого повода. Здесь можно насладиться изысканной итальянской кухней, по местной традиции целоваться под звон часов на Площади Синьории, а, разумеется, увидеть тот самый балкончик, под которым Ромео впервые признался в любви Джульетте.

Добраться в Верону легко на поезде или автобусе из Венеции или Милана. Поездка займет около часа.

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Лиссабон (Португалия)

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Что может быть романтичнее, чем отправиться в разгар зимы в солнечный город на берегу океана. В феврале в Лиссабоне не жарко и нет толп туристов, которые наводняют город в высокий сезон. Поэтому можно сполна насладиться местным неповторимым колоритом, архитектурой и отличной кухней.

Здесь стоит попробовать сардины и знаменитый португальский алкоголь – портвейн и мадеру.

Обязательно нужно прокатиться на старинном желтом трамвае №28, который проезжает по самым узеньким улочкам Лиссабона и позволяет увидеть почти все местные достопримечательности.

В летние месяцы знаменитый трамвай осаждают туристы, а в феврале самое время устроить романтическую поездку без лишних свидетелей.

Берлин (Германия)

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На первый взгляд Берлин не тот город, который обычно ассоциируют с романтикой. Но для влюбленных, которые ценят не столько уединенные прогулки по старинным улицам, сколько тусовки и активную ночную жизнь, Берлин – лучший выбор.

В последние годы столица Германии превратилась в центр притяжения молодежи со всего мира, здесь мощная клубная и барная культура, вечеринки на любой вкус, а цены в сравнении с другими европейскими городами очень демократичные.

Барселона (Испания)

Барселона традиционно считается одним из самых популярных направлений среди туристов в мире, особенно летом. Поэтому февраль – лучший сезон, чтобы посетить город без суеты и толчеи.

В это время погода здесь комфортная – 10-15 градусов тепла, а приезжих немного. Можно без спешки насладиться видами на знаменитый Храм Святого Семейства и другие шедевры архитектора Гауди, погулять по набережной и отведать местной паэльи.

Гданьск (Польша)

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Еще один город у моря, на сей раз в соседней Польше. Несмотря на то, что это один из красивейших городов Европы, среди украинских туристов он все еще недооценен. А зря. Ведь здесь отличная кухня с обилием морепродуктов, интересная архитектура, потрясающие виды на реку Молтаву и Балтийское море, а главное – очень скромные по европейским меркам цены.

Еще одно преимущество – близость Гданьска. Из Киева туда лететь меньше часа.

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