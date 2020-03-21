Международный день Навруз: что это за праздник и как отмечают в мире

21 марта тюркские народы во всем мире отмечают Международный день Навруз. Этот праздник символизирует приход весны. Также его называют Персидский Новый год.

OBOZREVATEL предлагает узнать историю праздника, что нельзя делать во время Навруза и как его отмечают во всем мире.

Праздник Навруз Мир 24

Когда начали отмечать Навруз: история праздника

Новруз или Навруз отмечается с 2010 года. С предложением ввести новую дату в календарь ООН выступили правительства нескольких государств: Азербайджана, Албании, Афганистана, Македонии, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Турции.

23 февраля 2010 года Генеральная ассамблея приняла инициативу этих стран и закрепила за 21 марта международный праздник – День Навруз.

Происхождение праздника уходит корнями в дописьменную эпоху истории человечества. Он отмечается как начало нового года более чем 300 миллионами жителей во всем мире.

Как отмечают Навруз в мире

Что значит слово Навруз

Слово Навруз (Новруз, Навруз, Нооруз, Невруз, Наурыз), означает "новый день", его написание и произношение может меняться в зависимости от страны.

Навруз – день весеннего равноденствия у тюркских народов. Праздник обозначает дня приход весны и обновление природы.

Навруз, или "Персидский Новый год" – один из древнейших праздников в истории человечества. Навруз не является религиозным праздником и больше связан с народной традицией.

Как отмечают Навруз в мире

Что нельзя делать во время Новруза

Традиционно в праздник Навруз принято желать всем близким здоровья и достатка и одаривать "праздничной долей" всех гостей. При этом категорически нельзя допускать злых мыслей, ругаться и не впускать гостей в дом.

Также в Новруз запрещено причинять вред любым животным. В особенности это касается лошадей.

Также к празднику принято украшать жилье цветами, но по традиции строго запрещено приносить в дом нарциссы.

Как отмечают Навруз в мире

Как отмечают Навруз в мире

Новруз празднуют мусульмане во всем мире. Официально отмечают в таких странах, как Азербайджан, Албания, Афганистан, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Таджикистан, Туркменистан и Турция.

Каждая страна имеет свои традиции касательно празднования Персидского Нового года. К примеру, в Иране празднование длится обычно в течение 13 дней, из которых первые 5 дней посвящены встрече Новруза и посещению родных и друзей. Девятый день известен как Шахръяран-Навруз (шахский Навруз), а тринадцатый день как Сездах-бедар (Навруз вне дома).

Как отмечают Навруз в мире

В Азербайджане есть такая традиция: нужно зажечь костер, который называют "тонгал", и семь раз прыгнуть через него.

В Туркменистанеименно в период проведения Навруз-байрама отмечается День женщины, День матери, что говорит о признании женской роли в жизни общества.

Турция ежегодно справляет Навруз, а главными украшениями стола становятся крашеные яйца, пророщенные ростки пшеницы, свечи и традиционное блюдо – сумаляк. В праздничные дни принято ходить в гости, делать пожелания и раздавать милостыню.

Как отмечают Навруз в мире

ВКазахстане Наурыз является одним из самых любимых национальных праздников. Главные улицы всех городов страны украшают белые юрты, а главным блюдом праздника становится Наурыз-коже, традиционно приготовляемое из семи различных ингредиентов. Помимо Наурыз-коже жарятся баурсаки, готовятся национальные сладости и бешбармак.

В Таджикистане праздник называется Навруз, а главные блюда – шашлык и сладкий плов со злаками – традиционно готовят мужчины.

Как отмечают Навруз в мире

Как отмечают Навруз в мире

Как отмечают Навруз в мире

Как отмечают Навруз в мире

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