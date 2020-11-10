Мать и дочь оказались вместе за штурвалом пассажирского самолета и вошли в историю

Работающие пилотами мать и дочь, американки Сьюзи и Донна Гарретт, впервые оказались за штурвалом пассажирского самолета одновременно и вошли в историю современной авиации.

Они стали первым женским дуэтом пилотов на пассажирском рейсе. О них даже упомянули в учебниках для начинающих летчиков, сообщает Daily Mail.

Мать и дочь являются сотрудницами авиакомпании SkyWest. Отмечается, что 56-летняя Сьюзи летает на авиационном транспорте уже более 30 лет. Она была одной из первых женщин, нанятых SkyWest в качестве командира воздушного судна.

Ее дочь, 26-летняя Донна с детства испытывала страсть к авиации. Она пошла по стопам матери и в столь молодом возрасте стала пилотом. Недавно обе женщины впервые сели за штурвал самолета вместе и совершили пассажирский перелет.

Отметим, Сьюзи и Донна – не единственные пилоты в своей семье – отец семейства, а также сын Сьюзи и брат Донны также являются успешными летчиками.

"Никто из наших детей не думал становиться пилотом, но когда они начали обращать внимание на другие профессии, которые подразумевали только работу в офисе, а потом смотрели на счастливых родителей, то понимали, какой выбор нужно сделать", – поделилась Сьюзи Гарретт.

Как сообщил OBOZREVATEL, стюардесса одной из частных авиакомпаний показала, что происходит на борту самолета во время крушения и как проходит срочная эвакуация.