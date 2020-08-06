Как создаются роскошные блюда на круизном лайнере: повар раскрыл секреты

Шеф-повар круизного лайнера Том Геттер раскрыл секреты роскошных блюд, которые подаются пассажирам.

Так, мужчина рассказал, что еда в каждом маршруте уникальная и передает путешественникам пищевые традиции мест, где останавливается судно, сообщает Daily Express.

"Наши блюда отражают регионы, в которые мы путешествуем, включая местные вкусы и продукты, везде, где это возможно. Например, когда мы плывем в Северную Америку, я всегда переживаю о том, чтобы получить местные ингредиенты с рынков Квебека: их черника и грибы уникальные", – отметил Геттер.

Повара стараются создавать каждый раз уникальные блюда fishki.net

По его словам, многие туристы недооценивают огромный объем работы, которая происходит на кухне, чтобы предложить гостям роскошные обеды в море. Ведь поварам нужно заранее добыть ингредиенты, учитывая сезонные колебания с поставками в портах. Однако Геттер подытожил, что каждое блюдо на лайнере приготовленное с любовью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, какие удивительные и отвратительные блюда можно встретить в туристических странах.