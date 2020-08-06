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Как создаются роскошные блюда на круизном лайнере: повар раскрыл секреты

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Журнал
1,3 т.
Стало известно, как создают блюда на круизном лайнере

Стало известно, как создают блюда на круизном лайнере.

Шеф-повар круизного лайнера Том Геттер раскрыл секреты роскошных блюд, которые подаются пассажирам.

Так, мужчина рассказал, что еда в каждом маршруте уникальная и передает путешественникам пищевые традиции мест, где останавливается судно, сообщает Daily Express.

"Наши блюда отражают регионы, в которые мы путешествуем, включая местные вкусы и продукты, везде, где это возможно. Например, когда мы плывем в Северную Америку, я всегда переживаю о том, чтобы получить местные ингредиенты с рынков Квебека: их черника и грибы уникальные", – отметил Геттер.

Повара стараются создавать каждый раз уникальные блюда

Повара стараются создавать каждый раз уникальные блюда fishki.net

По его словам, многие туристы недооценивают огромный объем работы, которая происходит на кухне, чтобы предложить гостям роскошные обеды в море. Ведь поварам нужно заранее добыть ингредиенты, учитывая сезонные колебания с поставками в портах. Однако Геттер подытожил, что каждое блюдо на лайнере приготовленное с любовью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, какие удивительные и отвратительные блюда можно встретить в туристических странах.

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