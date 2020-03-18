Как путешествовать во время карантина: в сети показали способ

В связи с пандемией коронавируса большинство стран закрыли авиасообщение, а людям не рекомендуют выходить из дома. Не говоря уже о путешествиях.

Однако посетить интересные туристические места можно и не выходя из квартиры. OBOZREVATEL собрал список сайтов, которые помогут совершить онлайн-путешествие.

Лувр в Париже dotravel.com

Google Street View

С помощью сервиса Google Street View можно "погулять" улицами многих городов мира – сегодня панорамы в Google представлены более чем в 80 странах. Просто переходите по ссылке, выбирайте место, в котором хотите "побывать" и наслаждайтесь онлайн-прогулкой.

Нью-Йорк afisha.nyc

Google Arts and Culture

Для тех, кто соскучился по искусству, у Google есть отдельный сервис Google Arts and Culture, где собраны ссылки на ведущие музеи мира. Здесь также можно погулять и поразглядывать экспонаты и достопримечательности.

К примеру, можно посетить музей Ван Гога в Амстердаме, вулканы Камчатки, Йосемитский национальный парк, музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке.

Также у Google есть платформа с виртуальными путешествиями по украинским музеям под небом.

Музей Ван Гога в Амстердаме theplacement.ru

Кроме того, многие музеи сейчас открывают доступ онлайн к своим экспозициям.

Галерея Уффици

На данный момент музей Италии закрыт до апреля, но галерию Уффици можно посетить онлайн. Она располагается во дворце во Флоренции и является одним из важнейших музеев европейского изобразительного искусства.

Галерея Уффици italyme.ru

Лувр

Один из самых известных музеев Франции Лувр открыл онлайн-туры по своим самым популярным экспозициям.

Венская опера

Если вы всегда мечтали побывать в Венской опере, сейчас это вполне может стать реальным. Венская опера открыла свои архивы для прямой трансляции. Каждый день на сайте транслируются записи предыдущих выступлений оперы и балета.

Венская опера kidpassage.com

Метрополитен-музей в Нью-Йорке

Экскурсию по Метрополитан-музею с самыми интересными залами можно посмотреть с помощью 3D-ролика.

Если же вы не хотите "ходить" по музеям, а предпочитаете изучить каждый экспонат, то можно обратиться к многочисленным онлайн-коллекциям, которые доступны на платформах.

К примеру, Британский музей представляет более 3,5 миллионов экспонатов.

Британский музей planetofhotels.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал о списке вещей, необходимых в путешествии во время пандемии коронавируса.

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