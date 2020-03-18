Как путешествовать во время карантина: в сети показали способ

В связи с пандемией коронавируса большинство стран закрыли авиасообщение, а людям не рекомендуют выходить из дома. Не говоря уже о путешествиях.
Однако посетить интересные туристические места можно и не выходя из квартиры. OBOZREVATEL собрал список сайтов, которые помогут совершить онлайн-путешествие.
Лувр в Париже
dotravel.com
Google Street View
С помощью сервиса Google Street View можно "погулять" улицами многих городов мира – сегодня панорамы в Google представлены более чем в 80 странах. Просто переходите по ссылке, выбирайте место, в котором хотите "побывать" и наслаждайтесь онлайн-прогулкой.
Нью-Йорк
afisha.nyc
Google Arts and Culture
Для тех, кто соскучился по искусству, у Google есть отдельный сервис Google Arts and Culture, где собраны ссылки на ведущие музеи мира. Здесь также можно погулять и поразглядывать экспонаты и достопримечательности.
К примеру, можно посетить музей Ван Гога в Амстердаме, вулканы Камчатки, Йосемитский национальный парк, музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке.
Также у Google есть платформа с виртуальными путешествиями по украинским музеям под небом.
Музей Ван Гога в Амстердаме
theplacement.ru
Кроме того, многие музеи сейчас открывают доступ онлайн к своим экспозициям.
Галерея Уффици
На данный момент музей Италии закрыт до апреля, но галерию Уффици можно посетить онлайн. Она располагается во дворце во Флоренции и является одним из важнейших музеев европейского изобразительного искусства.
Галерея Уффици
italyme.ru
Лувр
Один из самых известных музеев Франции Лувр открыл онлайн-туры по своим самым популярным экспозициям.
Венская опера
Если вы всегда мечтали побывать в Венской опере, сейчас это вполне может стать реальным. Венская опера открыла свои архивы для прямой трансляции. Каждый день на сайте транслируются записи предыдущих выступлений оперы и балета.
Венская опера
kidpassage.com
Метрополитен-музей в Нью-Йорке
Экскурсию по Метрополитан-музею с самыми интересными залами можно посмотреть с помощью 3D-ролика.
Если же вы не хотите "ходить" по музеям, а предпочитаете изучить каждый экспонат, то можно обратиться к многочисленным онлайн-коллекциям, которые доступны на платформах.
К примеру, Британский музей представляет более 3,5 миллионов экспонатов.
Британский музей
planetofhotels.com
Ранее OBOZREVATEL сообщал о списке вещей, необходимых в путешествии во время пандемии коронавируса.
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