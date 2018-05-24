Кафе в Бангкоке загоняет людей в гроб ради скидок: фото

В северной части Бангкока работает заведение The Kid Mai Death Cafe, где можно подумать о смерти за чашечкой кофе - и даже полежать в гробу. Об это пишет MailOnline.

Закуски здесь выполнены в форме частей скелета, напитки имеют жутковатые названия (например, "Смерть" и "Боль"), а один из постоянных "гостей" - мертвец. Точнее, скелет человека, постоянно находящийся в зале.

dailymail.co.uk

Посетителям, которые решаются полежать в настоящем гробу пару минут с закрытыми глазами, предоставляется скидка на напитки.

dailymail.co.uk

Хозяин The Kid Mai Death Cafe, профессор Веранут Ройанапрапа, утверждает, что его заведение имеет мало общего с развлечениями и эпатажем. По его словам, при создании концепции он ставил перед собой цель напомнить соотечественникам, 90% которых считают себя буддистами, о преимуществах "осознания смерти".

dailymail.co.uk

"Мы обнаружили, что осознание смерти уменьшает жадность и гнев", - говорит Веранут.

Профессор уверен, что концепция буддизма, основанная на идеях изменчивости и отрицания "я", является ключом к избавлению тайского общества от таких хронических проблем, как насилие и коррупция.

dailymail.co.uk

"Когда человек осознает свою собственную смерть, он будет делать добро. Это учит Будда", - утверждает хозяин кафе.

По его мнению, пребывание в гробу также способно заставить молодых людей изменить свой суетный образ жизни.

dailymail.co.uk

Посетителей в The Kid Mai Death Cafe всегда хоть отбавляй, однако есть у кафе и недруги. Причем немало. Все жалобы на заведение Веранут принимает с благодарностью.

dailymail.co.uk

"Я обожаю все жалобы. Потому что, если они жалуются, это означает, что они думают о смерти, они знают о смерти", - говорит профессор.

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

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