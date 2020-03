Главный символ Нью-Йорка загорелся красным цветом в знак благодарности медикам: впечатляющее видео

Один из самых известных небоскребов Нью-Йорка – 102-этажный Empire State Building – подсветили белым и красным цветами в знак благодарности медикам, которые борются с коронавирусом.

Об этом сообщает CBS NEWS.

"Верхушка одного из самых известных небоскребов Нью-Йорка – Empire State Building – была подсвечена красным и белым цветами, которые напоминают цвет сирены. Так отдается дань уважения медикам, которые противостоят коронавирусу", – говорится в сообщении.

The heart of New York is beating strong. ❤️



Our lights will shine in a dynamic heartbeat from 9-10PM tonight in support of the “@FOXTV Presents the @iHeartRadio Living Room Concert for America.” pic.twitter.com/woOhzoc1p0