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31 марта • обновлено в 14:08
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Главный символ Нью-Йорка загорелся красным цветом в знак благодарности медикам: впечатляющее видео

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Один из самых известных небоскребов Нью-Йорка – 102-этажный Empire State Building – подсветили белым и красным цветами в знак благодарности медикам, которые борются с коронавирусом.

Об этом сообщает CBS NEWS.

Empire State Building

Empire State Building

pinterest.com

"Верхушка одного из самых известных небоскребов Нью-Йорка Empire State Building была подсвечена красным и белым цветами, которые напоминают цвет сирены. Так отдается дань уважения медикам, которые противостоят коронавирусу", говорится в сообщении.

"Мы никогда не перестанем светить для вас", сообщается на официальноом Twitter-канале достопримечательности.

Empire State Building

Empire State Building

кадр из видео

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Автор
Анна Михно
Место
США Нью-Йорк
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