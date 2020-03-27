Антон Птушкин рассказал малоизвестные факты об Австралии: чем особенный континент

Известный путешественник Антон Птушкин рассказал неизвестные факты об уникальном государстве-материке Австралии.

В новом выпуске тревел-шоу "Большие выпуски с Антоном Птушкиным" на канале 1+1 ведущий исследует невероятные австралийские пляжи, которых на континенте насчитывается более 10 тысяч, а также раскрывает удивительные детали жизни на материке. Об этом сообщила пресс-служба канала.

Антон Птушкин Пресс-служба 1+1

5 малоизвестных фактов об Австралии

Самый комфортный город для жизни

Свое знакомство со страной Антон начнет с Мельбурна. Этот динамично развивающийся город был признан самым комфортным для жизни 7 раз подряд. В Мельбурне украинский тревел-документалист прогуляется по оживленными улицами с историческими зданиями, покажет розовое озеро и прогулки маленьких пингвинов, а также попробует разобраться, почему же именно этот город заслужил звание самого комфортного.

Австралия Пресс-служба 1+1

Квартал AC/DC

Не все знают, что мировая рок-легенда – группа AC/DC родом из Австралии. В Мельбурне Антон Птушкин попадет в переулок, который назвали в честь известных музыкантов. Стены этой небольшой, но очень яркой и выделяющейся улицы разрисованы портретами участников группы и цитатами хитовых песен. Открыл переулок лично мэр Мельбурна.

Австралия Пресс-служба 1+1

Викторианское наследие

Австралией до сих пор формально правит королева Елизавета II. Британцы оказали огромное влияние на культуру и жизнь страны. Это можно заметить по английскому языку, левостороннему движению и множеству исторических зданий викторианской эпохи, которые сегодня удачно соседствуют с современными строениями.

Австралия Пресс-служба 1+1

Футбол по-австралийски

Австралийцы придумали свой национальный вид спорта – фути. Это смесь регби и соккера, где игроки за матч пробегают по 20 км. А судья никогда не останавливает игру, даже в случае получения игроком травмы. Австралийский футбол — третий по количеству зрителей на трибунах вид спорта в мире.

Мировая столица серфинга

Во время своих австралийских приключений путешественник попадет в мировую столицу серфинга – Торквей. В этот город съезжаются серферы со всех уголков планеты, чтобы ловить самые большие океанские волны и наслаждаться теплым солнцем. Вместе с ними Антон Птушкин погуляет по легендарному австралийскому пляжу Bells Beach, а также снимет с дрона удивительное место, привлекающее туристов своими завораживающими пейзажами – скалы "Двенадцать апостолов".

Австралия Пресс-служба 1+1

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Антон Птушкин рассказывал, как нарвался на проблемы на венгерско-украинской границе.

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