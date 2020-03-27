Главная Новости
27 марта • обновлено в 19:59
МоваЯзык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Журнал

Антон Птушкин рассказал малоизвестные факты об Австралии: чем особенный континент

616
Читать материал на украинском

Известный путешественник Антон Птушкин рассказал неизвестные факты об уникальном государстве-материке Австралии.

В новом выпуске тревел-шоу "Большие выпуски с Антоном Птушкиным" на канале 1+1 ведущий исследует невероятные австралийские пляжи, которых на континенте насчитывается более 10 тысяч, а также раскрывает удивительные детали жизни на материке. Об этом сообщила пресс-служба канала.

Антон Птушкин

Антон Птушкин

Пресс-служба 1+1

5 малоизвестных фактов об Австралии

Самый комфортный город для жизни

Свое знакомство со страной Антон начнет с Мельбурна. Этот динамично развивающийся город был признан самым комфортным для жизни 7 раз подряд. В Мельбурне украинский тревел-документалист прогуляется по оживленными улицами с историческими зданиями, покажет розовое озеро и прогулки маленьких пингвинов, а также попробует разобраться, почему же именно этот город заслужил звание самого комфортного.

Австралия

Австралия

Пресс-служба 1+1

Квартал AC/DC

Не все знают, что мировая рок-легенда – группа AC/DC родом из Австралии. В Мельбурне Антон Птушкин попадет в переулок, который назвали в честь известных музыкантов. Стены этой небольшой, но очень яркой и выделяющейся улицы разрисованы портретами участников группы и цитатами хитовых песен. Открыл переулок лично мэр Мельбурна.

Австралия

Австралия

Пресс-служба 1+1

Викторианское наследие

Австралией до сих пор формально правит королева Елизавета II. Британцы оказали огромное влияние на культуру и жизнь страны. Это можно заметить по английскому языку, левостороннему движению и множеству исторических зданий викторианской эпохи, которые сегодня удачно соседствуют с современными строениями.

Австралия

Австралия

Пресс-служба 1+1

Футбол по-австралийски

Австралийцы придумали свой национальный вид спорта – фути. Это смесь регби и соккера, где игроки за матч пробегают по 20 км. А судья никогда не останавливает игру, даже в случае получения игроком травмы. Австралийский футбол — третий по количеству зрителей на трибунах вид спорта в мире.

Мировая столица серфинга

Во время своих австралийских приключений путешественник попадет в мировую столицу серфинга – Торквей. В этот город съезжаются серферы со всех уголков планеты, чтобы ловить самые большие океанские волны и наслаждаться теплым солнцем. Вместе с ними Антон Птушкин погуляет по легендарному австралийскому пляжу Bells Beach, а также снимет с дрона удивительное место, привлекающее туристов своими завораживающими пейзажами – скалы "Двенадцать апостолов".

Австралия

Австралия

Пресс-служба 1+1

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Антон Птушкин рассказывал, как нарвался на проблемы на венгерско-украинской границе.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Ева Романова
Место
Австралия
Тег
путешествия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Travel Журнал

Коронавирус. Самое важное

Поиск авиабилетов

Новости путешествий

Топ-публикации

Топ-блоги