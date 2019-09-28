Где отдохнуть в октябре: названы подходящие варианты в Европе

В октябре для отдыха в Европе лучше всего подходят Италия, Испания, Греция или Кипр.

Такой совет украинцам в эфире ObozTV дал профессиональный путешественник и тревел-блогер Максим Циркель, который посетил 70 стран мира.

"Во многих странах в октябре уже холодно. Но в Италии, Испании, Греции, на Кипре – если мы говорим о Европе – в этом месяце еще может быть очень комфортно", – объяснил Циркель.

Он отметил, что там даже в октябре температура воздуха иногда может доходить до +30 градусов.

В частности, удачным выбором опытный путешественник назвал Сицилию.

Сицилия в октябре accommodation-sicily.com

Как писал OBOZREVATEL, в Украине тоже есть множество городов и мест, куда можно поехать в отпуск осенью.

Среди хороших вариантов отдыха в горах – Яремче и Буковель. На море можно съездить в Одессу или Бердянск, хотя в октябре здесь уже весьма прохладно. А за незабываемыми впечатлениями и красотами родной природы стоит отправиться на Шацкие озера (Волынь) или на озеро Синевир (Закарпатье).

Утреннее шоу "О, Крапивина!" смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!