Заметно улучшат фото: секреты камеры iPhone, о которых мало кто знает

Одним из самых больших преимуществ iPhone называют их совершенные камеры. Ими можно хорошо снимать все – от макро- до кадров ночного неба. Однако, несколько лайфхаков помогут вам настроить камеру в своем смартфоне практически безупречно.

Об этих лайфхаках подробно рассказало издание Make Use Of. Эти скрытые функции и умные трюки, которые выведут ваши впечатления от фотографии на новый уровень.

Отключите звук спуска затвора камеры

Многих из нас раздражает звук, который издает смартфон во время фотографирования. Этот звук имитирует спуск затвора в механической фотокамере. Хотя на iPhone нет возможности отключить звук затвора из соображений конфиденциальности, есть несколько обходных путей. Самый быстрый способ – перевести iPhone в беззвучный режим с помощью переключателя "Звонок/Без звука" или кнопки "Действие". Вы также можете сделать это через "Пункт управления" на своем устройстве.

Если вы не хотите переключаться в беззвучный режим каждый раз, включите Live Photos. При переходе в этот режим приложение "Камера" автоматически отключает звук затвора для съемки короткого видео с движением. Вы также можете отключить звук затвора, снимая фотографии во время записи видео, или подключив наушники, чтобы звук воспроизводился через них, а не через динамики.

Выберите стиль фотографии, который соответствует вашему вкусу

Одно из лучших (или худших, в зависимости от ваших предпочтений) преимуществ камеры iPhone – это автоматическая корректировка фотографий. Благодаря этому ваши снимки всегда будут безупречно выглядеть без дополнительной обработки с вашей стороны.

Возможно, вас привлекает золотой или розово-золотой фильтр, который наполняет снимки теплом. А может, вы предпочитаете нейтральный цвет за чистый, реалистичный вид. Такие стили можно устанавливать, как дефолтные, для камеры iPhone. Правда, сделать это можно не во всех моделях смартфонов Apple. Для их использования вам понадобится iPhone SE (3-го поколения) или любая модель iPhone 13 или новее. На линейке iPhone 16 выбор стилей был даже дополнительно расширен.

Зафиксируйте любимые настройки камеры

Каждый раз, запуская камеру, вы используете дефолтные ее настройки. Однако, вы можете выбрать нужные вам параметры, если включите опцию "Сохранить настройки". Эта функция фиксирует то, как вы снимаете (делаете в основном портреты или предпочитаете фиксацию пейзажей), настраивает камеру так, чтобы она находилась в лучшем для этого режиме сразу в момент запуска. Она может сохранять последний режим съемки, выбранный фильтр, настройки экспозиции и даже состояние ночного режима.

Чтобы настроить эту функцию, перейдите в "Настройки" > "Камера" > "Сохранить настройки". Вы увидите несколько параметров, таких как "Режим камеры", "Стиль съемки", "Управление глубиной", "Настройки экспозиции", "Ночной режим" и "Живое фото". Включите переключатели для тех, которые нужно запомнить.

Снимайте видео, не выходя из режима съемки

Если вы находитесь в режиме фотокамеры, но хотите быстро переключиться на съемку видео, просто нажмите и удерживайте кнопку спуска затвора. Вместо того, чтобы сделать фотографию, ваш iPhone начнет записывать видео. Запись будет продолжаться, пока вы удерживаете палец, как в Snapchat.

При желании вы также можете зафиксировать режим видео, чтобы не держать все время кнопку. Для этого сдвиньте ползунок вправо, и запись продолжится без нажатия кнопки.

Получайте напоминания о необходимости чистки объектива

Если ваш iPhone начал снимать тусклые или размытые кадры, возможно, пришло время почистить его объектив. При этом гаджет сам может напомнить вам о том, что линза загрязнилась. Если приложение "Камера" заметит необычную дымку или размытость на ваших снимках, вы увидите оповещение о том, что пришло время протереть объектив. Чтобы включить эту функцию, перейдите в "Параметры" > "Камера" и включите "Советы по чистке объектива".

Съемка GIF-анимации

Иногда одного снимка недостаточно, чтобы запечатлеть момент, а полноценное видео может показаться слишком сложным. Live Photos может помочь, но если вы хотите поделиться чем-то простым на разных платформах, создание GIF-анимации является идеальным компромиссом.

В отличие от некоторых телефонов Android, в приложении "Камера" для iPhone нет встроенной кнопки "Записать GIF". Но вы все равно можете создавать GIF-анимацию с помощью приложения Apple Shortcuts. Для этого сначала нужно сделать серию снимков. В программе "Камера" взмахните кнопку спуска затвора влево и удерживайте ее, чтобы начать быструю съемку. После этого отпустите кнопку спуска затвора.

Как только вы сделаете нужную вам серию снимков, откройте программу Shortcuts на своем устройстве. Ее можно установить отдельно, если программы нет в вашей библиотеке. Далее перейдите на вкладку "Галерея" в программе "Команда" и найдите GIF. Затем нажмите значок "плюс" рядом с опцией "Преобразовать серию в GIF", чтобы добавить команду в свою библиотеку.

Теперь перейдите на вкладку "Библиотека", нажмите "Преобразовать серию в GIF" и выберите нужную фотографию из серии. GIF-анимация будет готова через несколько секунд. Нажмите пиктограмму "Поделиться", чтобы отправить ее напрямую или сохранить в программах "Фотографии" или "Файлы".

