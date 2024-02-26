Японский аппарат SLIM неожиданно ожил после прогнозируемой смерти: произошедшего на Луне

Японский лунный модуль SLIM, оставшийся в рабочем состоянии, несмотря на то, что совершил головокружительную посадку на Луну, а затем героически пережил свою первую короткую лунную ночь, умудрился еще раз удивить ученых. Он вернулся на связь после лунной ночи, продолжавшейся 14 суток и падения температуры до -130 градусов по Цельсию.

О неожиданном возвращении аппарата к жизни сообщило японское космическое агентство JAXA. Ученые даже не надеялись, что аппарат сможет выжить в столь экстремальных условиях.

"Минувшей ночью на SLIM была отправлена команда и получен ответ, подтвердивший, что космический аппарат пережил лунную ночь и сохранил возможности связи", – сообщила команда миссии SLIM в сообщении в соцсети X (ранее известной как Twitter).

Как рассказывал OBOZ.UA, SLIM (Smart Lander for Investigating Moon – Умный спусковой аппарат для исследования Луны) совершил успешную, хоть и головокружительную, посадку на Луну 19 января 2024 года. Он оказался на поверхности спутника Земли вверх дном и сразу не смог зарядить свои аккумуляторы, поскольку его солнечные панели были развернуты в неправильную сторону. Как результат, его пришлось усыпить буквально через несколько часов работы.

Затем команда миссии смогла его оживить после 9-дневной спячки, когда панели оказались под солнечными лучами и позволили зарядить аккумулятор аппарата.

Это позволило SLIM успешно работать в течение нескольких дней и передавать научные данные на Землю, пока его не пришлось снова перевести в спящий режим накануне наступления 14-дневной лунной ночи. Тогда руководители миссии фактически простились с аппаратом, поскольку никто не верил, что он сможет пережить падение температуры на поверхности луны до -130 градусов по Цельсию. На столь глубокую заморозку аппарат был просто не рассчитан.

Когда же новая лунная ночь закончилась, ученые дали солнечным панелям SLIM возможность снова зарядить батареи, а затем решили испытать свою удачу, отправив сигнал аппарату. Каково же было их удивление, когда SLIM оказался живым и отозвался на "приветствие".

Сообщается, что некоторое оборудование аппарата во время сеанса связи имело температуру выше 100 градусов по Цельсию, что слишком жарко для нормальной работы. Поэтому первый сеанс после пробуждения аппарата был довольно коротким, но когда Солнце перейдет в другую позицию, оно не будет нагревать SLIM настолько сильно.

"Проводится подготовка к возобновлению работы, когда температура приборов достаточно остынет", – сообщила команда миссии.

Таким образом, у японских ученых есть надежда на то, что аппарат будет успешно работать следующие несколько дней до наступления новой лунной ночи, когда он снова будет переведен в режим сна. Во время первого пробуждения SLIM провел мультиспектральные наблюдения за окрестностями кратера Шиоли, в том числе за разнообразными горными породами.

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