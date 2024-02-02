NASA оставило человека на Луне? Архивное видео вызвало спор в сети

Существует множество теорий заговоров, которые долгое время держатся на слуху, но в конце концов они либо исчезают в никуда, либо маргинализируются, поскольку слишком много фактов свидетельствуют об их абсурдности. Однако есть теория (нет, не о плоской Земле), которая просто бессмертна: ее поклонники заявляют о том, что человечество никогда не было на Луне и недавно архивное видео заставило ее адептов сказать "а я же говорил!"

Видео дня

Ажиотаж возник вокруг видео, показывавшего, как лунный модуль NASA стартует с поверхности Луны, "оставив" человека-оператора на спутнике. Это, по мнению приверженцев теории заговора, доказывало, что вся высадка на Луну была постановкой.

Архивное видео появилось в конце января 2024 года в соцсети Х (ранее известной как Twitter). На нем было показано, как астронавты Аполлона-17 стартовали с поверхности Луны 14 декабря 1972 года. Комментаторов удивило, что взлет космического корабля был снят снаружи, а не с бортовой камеры. И то, что кадр не был статическим.

Поэтому сторонники конспирологии озвучили вполне (следует признать) логический вопрос относительно того, "кого же оставили на Луне, чтобы снять это", предполагая, что снять это мог только человек-оператор, находившийся на Луне.

Как объясняет издание Snopes, сторонники конспирологии снова ошиблись. Съемка на Луне производилась благодаря системе камер, известной как "Наземная телевизионная установка" (GCTA). Она была установлена на луноходе, припаркованном на определенном расстоянии от лунного модуля. Сами же камеры контролировались операторами, находившимися на Земле.

При этом в определенном смысле им приходилось работать вслепую, поскольку существует задержка между тем, когда сигнал отдает оператор на Земле и когда его принимает аппарат на Луне.

Известно, что "оператором" на Земле был диспетчер NASA по имени Эдвард Фэнделл, который в интервью 2000 года подробно объяснил, как была совершена эта операция.

"Картинка, которую вы видите, была сделана вообще, несмотря на нее. Не было никакого просмотра и никаких действий с этой картинкой... Первую команду я фактически отправил за три секунды до старта. И каждая команда была заскриптована, и все, что я делал – это смотрел на часы и посылал команды", – рассказал Фэнделл.

Видео старта "Аполлона-17" с Луны сделало Фенделла достаточно популярным в СМИ, давших ему прозвище "Капитан Видео".

Изготовление и эксплуатация GCTA стало значительным достижением, включавшим научные достижения в системах радиопередачи, технологиях камер и преобразования изображений. NASA заключило контракт с электронной компанией RCA на создание цветной видеосистемы, которую можно было бы установить на стенде или луноходе и управлять дистанционно с Земли. Впервые GCTA использовалась на "Аполлоне-15".

Но ни во время 15-й, ни 16-й миссии сделать удачное видео именно взлета космического аппарата не удалось.

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