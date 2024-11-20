Все качают STALKER 2: Heart of Chornobyl? У украинских провайдеров наблюдаются проблемы со скоростью интернета
В Украине 20 ноября в 18 часов по киевскому времени стартовал релиз долгожданной игры STALKER 2: Heart of Chornobyl. Сразу после этого у украинских провайдеров начались проблемы со скоростью интернета из-за массового скачивания игры.
Один из провайдеров прокомментировал OBOZ.UA ситуацию с трафиком. Он отметил, что подобную ситуацию сейчас наблюдают все поставщики интернета в стране.
"Сейчас наблюдаются сложности в работе точек пункта обмена трафиком. Это связано с нагрузкой на магистральные каналы по всей Украине", – пояснил провайдер.
Украинцы в сети массово жалуются на замедление скорости интернета.
Пользователи выкладывают в соцсетях скрины замера скорости интернета.
Такие проблемы возникли из-за нагрузки на магистральные каналы по всей Украине.
Провайдеры пытаются оперативно решить этот вопрос. Однако точные сроки пока неизвестны. Предварительно речь идет о 2 часах, за это время ИТ-специалисты надеются улучшить ситуацию.
Как сообщал OBOZ.UA, 20 ноября войдет в историю украинской игровой индустрии. В этот день состоялся долгожданный релиз постапокалиптического шутера STALKER 2: Сердце Чернобыля, выход которого откладывался несколько раз.
Долгожданный шутер от украинской студии GSC Game World мгновенно возглавил рейтинги продаж в Steam. Игра заняла первое место среди платных проектов и стала второй в общем списке, уступив лишь Counter-Strike 2.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!