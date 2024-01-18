В Китае тайно клонировали макаку и признали это только 3 года спустя: готовы ли ученые повторить это на людях

После многочисленных попыток ученым удалось создать путем клонирования здоровую макаку-резуса. Клон родился в Китае еще 16 июля 2020, но о его существовании сообщили только сейчас.

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Подробности сенсационного эксперимента рассказало издание NewScientist. Несмотря на успехи с клонированием макаки, ученые пока категоричны относительно клонирования людей.

Фалун Лу из Китайской академии наук в Пекине рассказал, что макака по имени ReTro достигла 3-летнего возраста и медицинские осмотры пока не выявили у нее никаких проблем со здоровьем.

Известно, что она была клонирована из клеток плода, а не из клеток взрослой особи. Кроме того, для ее развития была использована не клонированная плацента. Ученые отмечают, что клонирование все еще остается чрезвычайно сложной задачей.

Клонирование предполагает создание особи, которая будет генетически идентичной другой. Человечество научилось очень легко клонировать растения, но с большинством животных все гораздо сложнее.

Первым млекопитающим, которого удалось клонировать ученым из взрослой клетки, была овца Долли. Она родилась в 1996 году и прожила около 6 лет. Впоследствии исследователи пытались повторить успех, клонировав другие виды млекопитающих, но результаты были неоднозначными.

Иногда это работает относительно хорошо, но иногда совсем наоборот. Так, команда ученых из Южной Кореи клонировала более 1500 собак, но уровень успешности их экспериментов был очень низким: менее 4% клонированных эмбрионов приводили к рождению живых животных. В случае же со многими другими видами млекопитающих ситуация еще хуже.

Главная проблема, как объясняют ученые, в том, что развивающиеся клетки организма специализируются. Во время этого процесса к ДНК клеток добавляются различные эпигенетические маркеры, отвечающие за включение или выключение определенных генов. Поэтому, когда клонируют взрослую клетку и помещают ее в пустую яйцеклетку, она уже имеет неправильные эпигенетические маркеры.

Что касается приматов, к которым относятся обезьяны и люди, то клонирование оказалось особенно сложным. Хотя есть несколько успешных случаев, все они имели значительные оговорки.

Так, в 1999 году родилась макака-резус, которую часто считают первым клоном приматов. Но она была создана путем расщепления эмбриона – аналогично тому, как происходит при создании однояйцевых близнецов. Это совсем не то, что клонирование взрослой клетки, как в случае с овцой Долли.

В 2022 году также сообщалось о рождении макаки-резуса, которая была клонирована из генетически модифицированной взрослой особи, но клон умер вскоре после рождения.

Самой успешной попыткой оставалось рождение двух длиннохвостых макак в 2017 году. Тогда ученые использовали специальный химический коктейль, помогший перезагрузить эпигенетические маркеры. Но и в этом случае речь шла о клонировании клетки плода, а не взрослой особи.

Именно схему 2017 года команда Лу попыталась применить в своем исследовании. Однако единственный родившийся таким образом клон не выжил. Исследователи пришли к выводу, что проблема была в аномалиях в клонированных плацентах. Тогда они перенесли часть раннего эмбриона, которая превращается в плод в неклонированный эмбрион, из которого внутренняя клеточная масса была удалена.

Таким образом, клонированный плод развивался внутри неклонированной плаценты, которая генетически отличается от него. Теоретически, полученный плод может являться смесью клонированных и неклонированных клеток, но команда не нашла никаких доказательств этого.

Но, как рассказали ученые, даже этот сложный процесс позволил клонировать клетки плода, а не взрослые клетки. Таким образом, можно сказать, что ни один здоровый примат еще не был создан путем клонирования взрослых клеток.

Так что вопрос клонирования человека остается далекой перспективой. Причем, столь далекой, что Лу даже не берется прогнозировать.

"Акт клонирования человека абсолютно неприемлем. Мы не будем об этом думать", – заявил он.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что ученые впервые увидели формирование пальцев у эмбриона и все оказалось не так, как предполагали.

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