Телескоп NASA увидел самую древнюю из галактик, свет которой летел к нам 13,4 млрд лет

Красное пятно, обнаруженное на заднем плане снимка, сделанного космическим телескопом NASA имени Джеймса Вебба (JWST), официально признано одной из древнейших галактик, известных человечеству во Вселенной. Галактика получила название Мейзи и спектроскопический анализ подтвердил, что JWST увидел ее именно такой, как она появилась всего через 390 миллионов лет после Большого взрыва.

Видео дня

О наблюдении рассказывается в статье в журнале Nature. Исследователи обнаружили, что галактика была не столь ранней, как ее считали, но это не помешало ей стать рекордсменкой.

Ученые, входившие в команду астронома Пабло Аррабала Харо из лаборатории NOIRLab Национального научного фонда США, отметили, что результаты их исследования подтвердили, что ранняя Вселенная была значительно более населенной, чем считалось.

"Самое интересное в галактике Мэйзи то, что она была одной из первых далеких галактик, обнаруженных JWST, и из этого набора она является первой, получившей спектроскопическое подтверждение", – объяснил астроном из Техасского университета (США) Стивен Финкельштейн. Именно ему выпала честь дать название новой галактике, поэтому он назвал ее именем своей дочери, день рождения которой совпал с открытием галактики.

Ученые также отметили, что это исследование показало, что следует более тщательно изучать вопрос времени при анализе наблюдений JWST.

Сейчас то, насколько далекой, а соответственно и старой, является галактика или звезда, определяют благодаря красному смещению. Когда Вселенная расширяется с ускорением, наблюдателям может казаться, что объекты далеко за пределами нашей галактики удаляются. Чем длиннее свет от таких объектов путешествует к нам, тем быстрее объект, якобы, удаляется от нас.

Такое "удаление" приводит к тому, что световая волна начинает растягиваться, смешиваясь в красный спектр. Именно благодаря этому красному смещению ученые могут определить расстояние и возраст объекта.

Как объясняет Science Alert, JWST изучает Вселенную именно в инфракрасных волнах, что позволяет заглянуть в раннюю Вселенную значительно глубже, чем было возможно раньше.

Когда исследователи впервые опубликовали работу о галактике Мэйзи, они рассчитали ее красное смещение по яркости света, проходящего через несколько фильтров. В результате, у них получилось, что галактика наблюдалась примерно через 366 миллионов лет после Большого взрыва.

Впоследствии для того, чтобы доказать правильность собственных расчетов, ученые использовали спектроскопический инструмент JWST, NIRSpec, который расщепляет свет на разные длины волн ближнего инфракрасного диапазона и позволяет провести более детальный анализ. Данные NIRSpec показали несколько иное красное смещение, свидетельствовавшее, что галактика появилась примерно через 390 миллионов лет после Большого Взрыва.

Таким образом свет из галактики Мэйзи путешествовал по космосу около 13,4 миллиардов лет, прежде чем его заметил JWST.

Вот, как происходит путешествие сквозь Вселенную к галактике Мэйзи:

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал, что телескоп NASA обнаружил интригующую деталь о самой далекой из виденных звезд во Вселенной.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.