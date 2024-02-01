Такого вы еще не видели! Астронавты на МКС сняли золотое свечение в атмосфере Земли

Находящимся на Международной космической станции астронавтам удалось сфотографировать золотое воздушное сияние в атмосфере Земли. Такое свечение возникает, когда солнечный свет взаимодействует с атомами и молекулами в атмосфере планеты.

Видео дня

Снимок был опубликован на сайте американского космического агентства NASA. Фото удалось сделать Андреасу Могенсену, являющемуся первым астронавтом из Дании и 544 космонавтом в мире.

Взаимодействие между солнечным светом и заряженными частицами и молекулами в атмосфере может создавать различные свечения. Самые известные из них – Северное и Южное сияние. Они создают настоящее шоу, но не только они. Более утонченное явление называется воздушным сиянием. Увидеть его можно с земли, но лучше это делать именно из космоса.

На обнародованном фото видно яркое золотистое сияние, извивающееся над Землей, а также более темную полосу, выделяющуюся на фоне темного контраста звездного неба.

Фотография была сделана, когда МКС находилась на высоте 415 километров, пролетая над Тихим океаном.

Воздушное сияние возникает, когда в верхних слоях атмосферы планеты происходит взаимодействие молекул азота, кислорода, натрия и озона с ультрафиолетовым излучением солнечного света. Такое взаимодействие приводит к тому, что молекулы начинают соприкасаться друг с другом и излучать свет.

Золотистое свечение обусловлено частицами натрия в атмосфере, а красное – кислородом и в меньшей степени гидроксилом (кислород плюс молекула водорода), который присутствует еще выше в атмосфере.

Обычно увидеть такое световое шоу можно только при полном отсутствии солнечного света, так что Могенсену пришлось выставить на фотоаппарате долгую выдержку, чтобы получить на снимке достаточно света. Именно благодаря этому кроме Земли и сияния вокруг нее на фото не традиционно черное небо, а украшенное звездами.

Кроме интересного сияния на фото также заметны не менее увлекательные белые перистые облака над темно-синим Тихим океаном. В кадр также попала и часть самой космической станции.

МКС двигается вокруг Земли со скоростью 8 километров в секунду. Таким образом, один оборот вокруг планеты занимает у МКС всего 90 минут. Поэтому за 24-часовой период астронавты на станции наблюдают 16 восходов и закатов. За один оборот МКС переживает примерно 45 минут дневного света и 45 минут тьмы.

Ранее OBOZ.UA показывал "инопланетное" фото Земли с МКС, на котором достаточно сложно узнать дом человечества.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.