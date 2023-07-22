Сверхяркий объект продолжает посылать радиоволны, находясь за линией смерти – ученые

Ученые обнаружили на расстоянии 15 000 световых лет от Земли медленно вращающийся сверхяркий объект, который не поддается никакому логическому объяснению. Он продолжает излучать радиоволны уже 30 лет, хотя должен делать это максимум несколько лет.

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О своем исследовании астрономы рассказали в журнале Nature. Они удивлены тем, что объект остается "живым", несмотря на то, что уже перешел так называемую линию смерти.

Речь идет о магнетаре – типе нейтронной звезды, представляющей собой чрезвычайно плотный и компактный остаток звезды, остающийся после того, как она становится сверхновой. Магнетар имеет массу больше нашего Солнца, но сжат до размера всего 10-20 километров в диаметре.

Особенность магнетаров в том, что они имеют самые мощные магнитные поля во Вселенной. Когда эти объекты вращаются на очень большой скорости, они способны излучать ультраяркие струи электромагнитного излучения, в том числе радиоволны, которые повторяются каждые несколько секунд или минут.

Но продолжительность такой активности магнетара относительно недолгая. Как правило, радиоимпульсы полностью прекращаются через несколько месяцев или лет, когда замедляется вращение объекта. Как пишет LiveScience, этот момент ученые называют линией смерти, поскольку вместе со снижением скорости вращения магнетар теряет и мощность своего магнитного поля, что приводит к неспособности генерировать высокоэнергетическое излучение.

Однако недавно открытый объект GPM J1839-10 продолжает генерировать радиоволны находясь за линией смерти – и это длится уже более 30 лет.

Впервые этот магнетар был обнаружен в сентябре 2022 года и наблюдения показали, что объект пульсировал яркими радиоволнами каждые 22 минуты, интенсивно светился примерно пять минут за раз, а затем снова тускнел.

Уже только время его пульсации было очень интересным, поскольку большинство радиоизлучающих карликовых звезд пульсируют каждые несколько секунд или минут. Именно этот сверхдлинный цикл указывал на то, что магнетар вращался чрезвычайно медленно.

Ученые проверили архивные данные и обнаружили, что тот же магнитар фиксировали еще в 1988 году и тогда у него был такой же 22-минутный цикл пульсации.

"Объект, который мы обнаружили, вращается слишком медленно, чтобы производить радиоволны – он находится за пределом смерти", – объяснила радиоастроном из австралийского Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR) и ведущий автор исследования Наташа Херли-Уокер.

Она отметила, что поскольку по всем признакам объект является магнетаром, то он уже не должен производить радиоволны. Поэтому если их наблюдения будут подтверждены, речь пойдет об обнаружении сверхдлинного периодического магнетара, который может быть новым классом звездных объектов.

Интересно, что такой объект может стать вызовом ученым, поскольку он не вписывается в современные теоретические модели.

Есть предположение, что на самом деле ученые наблюдают не за магнетаром, а белым карликом – другим типом звездных остатков, который гораздо больше магнетара и вращается медленнее. Однако, как отмечают исследователи, радиоизлучение этого объекта по меньшей мере в 1,000 раз ярче, чем у самого яркого из когда-либо обнаруженных белых карликов.

"Этот замечательный объект бросает вызов нашему пониманию нейтронных звезд и магнетаров, которые являются одними из самых экзотических и экстремальных объектов во Вселенной. Какой бы механизм ни стоял за этим, он необыкновенный", – резюмировала Херли-Уокер.

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