Рекордно быстрая зарядка и легкое использование: Apple представил новые Watch 10 и AirPods. Фото

В понедельник, 9 сентября, американская корпорация Apple представила не только новейший iPhone 16, но и показала новые смарт-часы Apple Watch и наушники AirPods.

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Apple Watch Series 10 будет отличаться более быстрой зарядкой, а у AirPods 4 будет новый кейс с большей батарейкой. OBOZ.UA посмотрел трансляцию, на которой рассказывали о новинках, и собрал основную информацию.

Apple Watch

Из самого важного – новые часы будут иметь большие экраны – больше чем в Ultra 2 и на 40% больше экранов Series 9. Экран прикрывает защитное стекло IonX, также он на 40% ярче. Компания называет этот дисплей Wide angle OLED.

Кроме того, новые Apple Watch будут быстрее заряжаться. К примеру, зарядка до 80% займет всего 30 минут.

Отмечается, что это "тончайшие Apple Watch", этого удалось достичь благодаря миниатюризации динамика и колеса навигации. Также следует отметить, что Apple Watch Series 10 получили обновленные корпуса с полированным алюминием.

Часы работают на процессоре Apple Silicon S10 с более быстрой обработкой нейросетей для обнаружения жестов, падения или отсечения фоновых шумов при голосовом вводе.

Есть и важная информация для спортсменов – новые часы смогут определять глубину погружения и температуры воды. Это вместе с защитой от воды до 50 метров делает их пригодными для использования дайверами.

AirPods

По словам Тима Кука, исполнительного директора Apple, новые AirPods "волшебно легко использовать".

Наушники получили новую форму корпуса, которую компания называет более анатомической и более удобной для использования. Внутри наушников новый чип H2. Он позволяет использовать жесты в AirPods 4, чтобы принимать или отклонять звонки, принять – покивать головой, отклонить – покачать.

У AirPods 4 будет новый кейс с большей батарейкой и активная система шумоподавления. Обещают также больше баса и более чистый звук.

Кроме того, новые AirPods 4 получили функции, которые ранее были только в Pro-версии. Это режим прозрачности, адаптивное аудио и режим разговора, когда наушники автоматически снижают уровень шумоподавления, когда "слышат" голос собеседника.

В новые AirPods Pro будет встроена функция проверки слуха, это будет 5-минутный тест, который можно пройти с помощью iPhone. Также сообщается, что AirPods Pro 2 получат обновление, которое будет помогать предотвращать повреждение слуха.

Показали и обновление AirPods Max – дизайн не изменился, но добавили USB-C и новые цвета.

Новость дополняется...

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какими будут самые дорогие модели iPhone 16. Также уже известна даже предварительная информация об iPhone 17 Pro Max.

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