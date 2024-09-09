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Рекордно быстрая зарядка и легкое использование: Apple представил новые Watch 10 и AirPods. Фото

София Закревская
Техно Oboz
2 минуты
270
Рекордно быстрая зарядка и легкое использование: Apple представил новые Watch 10 и AirPods. Фото

В понедельник, 9 сентября, американская корпорация Apple представила не только новейший iPhone 16, но и показала новые смарт-часы Apple Watch и наушники AirPods.

Видео дня

Apple Watch Series 10 будет отличаться более быстрой зарядкой, а у AirPods 4 будет новый кейс с большей батарейкой. OBOZ.UA посмотрел трансляцию, на которой рассказывали о новинках, и собрал основную информацию.

Apple Watch

Из самого важного – новые часы будут иметь большие экраны – больше чем в Ultra 2 и на 40% больше экранов Series 9. Экран прикрывает защитное стекло IonX, также он на 40% ярче. Компания называет этот дисплей Wide angle OLED.

Кроме того, новые Apple Watch будут быстрее заряжаться. К примеру, зарядка до 80% займет всего 30 минут.

Отмечается, что это "тончайшие Apple Watch", этого удалось достичь благодаря миниатюризации динамика и колеса навигации. Также следует отметить, что Apple Watch Series 10 получили обновленные корпуса с полированным алюминием.

Рекордно быстрая зарядка и легкое использование: Apple представил новые Watch 10 и AirPods. Фото

Часы работают на процессоре Apple Silicon S10 с более быстрой обработкой нейросетей для обнаружения жестов, падения или отсечения фоновых шумов при голосовом вводе.

Есть и важная информация для спортсменов – новые часы смогут определять глубину погружения и температуры воды. Это вместе с защитой от воды до 50 метров делает их пригодными для использования дайверами.

Рекордно быстрая зарядка и легкое использование: Apple представил новые Watch 10 и AirPods. Фото

AirPods

По словам Тима Кука, исполнительного директора Apple, новые AirPods "волшебно легко использовать".

Наушники получили новую форму корпуса, которую компания называет более анатомической и более удобной для использования. Внутри наушников новый чип H2. Он позволяет использовать жесты в AirPods 4, чтобы принимать или отклонять звонки, принять – покивать головой, отклонить – покачать.

Рекордно быстрая зарядка и легкое использование: Apple представил новые Watch 10 и AirPods. Фото

У AirPods 4 будет новый кейс с большей батарейкой и активная система шумоподавления. Обещают также больше баса и более чистый звук.

Кроме того, новые AirPods 4 получили функции, которые ранее были только в Pro-версии. Это режим прозрачности, адаптивное аудио и режим разговора, когда наушники автоматически снижают уровень шумоподавления, когда "слышат" голос собеседника.

Рекордно быстрая зарядка и легкое использование: Apple представил новые Watch 10 и AirPods. Фото

В новые AirPods Pro будет встроена функция проверки слуха, это будет 5-минутный тест, который можно пройти с помощью iPhone. Также сообщается, что AirPods Pro 2 получат обновление, которое будет помогать предотвращать повреждение слуха.

Показали и обновление AirPods Max – дизайн не изменился, но добавили USB-C и новые цвета.

Рекордно быстрая зарядка и легкое использование: Apple представил новые Watch 10 и AirPods. Фото

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Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какими будут самые дорогие модели iPhone 16. Также уже известна даже предварительная информация об iPhone 17 Pro Max.

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