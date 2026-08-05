Почему смартфон стал заряжаться дольше: об этом мало кто знает

Если смартфон стал заряжаться значительно дольше, не стоит сразу думать о дорогом ремонте или покупке нового гаджета. Чаще всего замедление зарядки связано с изношенными аксессуарами, фоновыми процессами или перегревом устройства.

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Большинство таких причин можно устранить без обращения в сервисный центр. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Скорость зарядки зависит не только от состояния аккумулятора, но и от качества кабеля, зарядного адаптера и правильных условий эксплуатации смартфона.

Одной из наиболее распространенных причин является изношенный или некачественный кабель. Даже если снаружи он выглядит исправным, повреждения внутренних жил могут существенно снижать мощность зарядки, из-за чего аккумулятор заряжается значительно медленнее.

Не менее важен зарядный адаптер. Использование блока питания с мощностью ниже рекомендованной производителем автоматически увеличивает время зарядки. Особенно это заметно на современных моделях, поддерживающих технологии быстрой зарядки.

Еще одним фактором является загрязненный разъем для зарядки. Пыль, ворсинки и мелкий мусор могут ухудшать контакт между кабелем и смартфоном, что делает зарядку нестабильной или медленной. Очищать разъем рекомендуется очень осторожно, используя деревянную зубочистку или специальные инструменты, чтобы не повредить контакты.

Также нужно обратить внимание на температуру устройства. Если смартфон перегрелся из-за жары, длительных игр или интенсивной нагрузки, система может автоматически снизить мощность зарядки для защиты аккумулятора.

Кроме того, во время зарядки нежелательно запускать ресурсоемкие приложения, играть в игры, смотреть видео или совершать видеозвонки. В таких случаях часть полученной энергии сразу расходуется, поэтому процесс длится дольше.

Со временем сказывается и естественный износ аккумулятора. После нескольких лет активного использования его ёмкость постепенно уменьшается, что может сказываться как на автономности, так и на скорости зарядки. На многих современных смартфонах состояние аккумулятора можно проверить в соответствующем разделе настроек.

Автоматические обновления приложений, резервное копирование или загрузка больших файлов увеличивают потребление энергии даже при подключении к зарядному устройству. Чтобы временно ускорить зарядку, можно включить авиарежим или просто выключить экран.

Для поддержания стабильной скорости зарядки эксперты рекомендуют использовать сертифицированные зарядные устройства и кабели, не оставлять смартфон под прямыми солнечными лучами и регулярно очищать разъем от пыли. Такие простые меры помогают продлить срок службы аккумулятора и избежать проблем с медленной зарядкой.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что быстрая зарядка стала привычной функцией современных смартфонов. Многие устройства могут восстановить более половины заряда примерно за полчаса, тогда как обычная зарядка требует значительно больше времени.

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