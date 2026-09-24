Почему на смартфоне горит зеленая точка: когда стоит насторожиться

Вы наверняка замечали этот маленький зеленый кружок на экране своего смартфона – независимо от того, у вас iPhone или гаджет на Android. И на самом деле это важный индикатор конфиденциальности.

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Как пишет издание Chip 30, как на iPhone (начиная с iOS 14), так и на устройствах с Android (начиная с Android 12) зеленая точка в статусной строке смартфона указывает на то, что сейчас активны камера или микрофон (на некоторых устройствах Android – также и GPS). Это сделано для того, чтобы пользователи в любой момент могли понимать, работают ли эти чувствительные функции намеренно или без их ведома.

Как понять, что стоит за цветным индикатором

В смартфонах iPhone он может иметь разный цвет:

зеленый = активная камера (или камера вместе с микрофоном);

= активная камера (или камера вместе с микрофоном); оранжевая точка = активен только микрофон.

На устройствах с Android всё более однозначно – если появилась зеленая точка, значит, активны камера и/или микрофон (иногда также геолокация).

Если нажать на эту точку или сдвинуть строку состояния вниз, можно увидеть, какое именно приложение сейчас использует доступ. На iPhone эта информация отображается в Центре управления, а на устройствах Android – дополнительно в Панели конфиденциальности.

Зеленая точка в строке состояния: знак безопасности или сигнал тревоги

Индикатор появляется, когда вы сознательно используете камеру или микрофон – например, во время телефонного разговора, видеозвонка или съемки. Однако ситуация значительно усложняется, если он светится без видимой причины. В таком случае существует вероятность, что какое-то приложение ведет запись в фоновом режиме или на устройстве работает вредоносная программа.

Что делать, если зеленая точка появилась без причины:

проверьте строку состояния – в ней должно быть указано активное приложение;

закройте подозрительные приложения (на iPhone – через экран переключения приложений, на Android – через меню многозадачности);

отмените у приложений разрешения на доступ к камере и микрофону (на iPhone: "Настройки" → "Конфиденциальность и безопасность"; на Android: "Настройки" → "Безопасность и конфиденциальность" → "Диспетчер разрешений");

проведите проверку на вирусы и в случае подозрительного поведения воспользуйтесь антивирусным сканером (актуально для Android);

в крайнем случае сделайте резервную копию данных и сбросьте устройство до заводских настроек.

Зачем вообще создали зеленую точку

Этот индикатор ввели после того, как стало известно, что некоторые приложения, среди которых были даже самые простые фонарики, тайно собирали и продавали данные пользователей. В ответ на это компании Apple и Google сделали цветные индикаторы обязательным элементом своих мобильных операционных систем.

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