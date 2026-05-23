Надо ли отключать электроприборы во время грозы: ответ на вечную дилемму

Молния может вызвать резкий скачок напряжения и повредить телевизор, компьютер, роутер, бытовую технику или другие устройства. Поэтому во время грозы электроприборы действительно лучше отключать от сети, особенно если речь идет о дорогой технике.

Видео дня

Даже если удар произошел не непосредственно в дом, а неподалеку, электросеть все равно может передать опасный импульс, информирует BGR. Поэтому самое надежное решение – отключить важнейшие приборы еще до начала сильной грозы.

Защитит ли сетевой фильтр

Перепады напряжения способны вызывать перегрев, повреждать важные детали, выводить из строя микросхемы или даже плавить элементы плат. Для современной электроники это особенно опасно, ведь она чувствительна к резким изменениям в сети.

Причиной скачков напряжения может быть не только молния. Они также случаются при авариях в сети, отключениях электроэнергии, неисправной проводке или работе мощных электроприборов, которые резко включаются и выключаются.

Сетевые фильтры и удлинители с защитой от перенапряжения полезны, но они не являются абсолютной гарантией безопасности. Каждое такое устройство имеет свой лимит, и очень мощный импульс может его превысить.

Именно поэтому во время сильной грозы лучше не полагаться только на фильтр. Идеальный вариант – отключить всю электронику, но в реальной жизни это не всегда удобно. Поэтому стоит хотя бы вытащить из розеток ценные устройства: компьютер, телевизор, игровую консоль, роутер, зарядные станции и удлинители, к которым подключено несколько приборов.

Особенно внимательными надо быть с настольными компьютерами и домашними кинотеатрами. Они часто подключены сразу к нескольким кабелям, поэтому могут пострадать не только через розетку, но и через другие линии.

Безопасно ли дома во время грозы

Во время грозы в доме значительно безопаснее, чем на открытом пространстве, но это не значит, что риска совсем нет. Молния может попасть внутрь через провода, металлические трубы, инженерные коммуникации, окна, двери или другие проемы.

Именно поэтому во время сильной грозы не советуют прикасаться к подключенной к сети технике, стоять возле окон, пользоваться проводными телефонами или контактировать с металлическими элементами. Также осторожность нужна возле сантехники, ведь трубы могут проводить электрический импульс.

Электроприборы стоит отключать не только ради их сохранности, но и для собственной безопасности. К тому же повреждения техники из-за молнии или перепадов напряжения часто не покрываются гарантией.

Как лучше защитить технику

Если дома много электроники, полностью отключать все перед каждой грозой может быть неудобно. В таком случае стоит определить самые важные приборы, которые нужно отсоединять в первую очередь.

Это может быть рабочий компьютер, телевизор, роутер, дорогая бытовая техника, зарядные устройства, удлинители и приборы, которыми вы не пользуетесь ежедневно. Также желательно заранее зарядить телефон, павербанк или портативную зарядную станцию, чтобы иметь резервное питание в случае отключения света.

Сетевые фильтры лучше использовать качественные, а после серьезного скачка напряжения их стоит проверять или заменять. Если фильтр уже принял на себя мощный импульс, он может больше не обеспечивать надлежащую защиту.

Для более надежной защиты можно установить устройство защиты от перенапряжения на весь дом. Его монтируют в электрощитке, и оно помогает защищать домашнюю сеть от опасных перепадов. Но такую систему должны устанавливать специалисты, а в доме должно быть исправное заземление.

Что делать перед грозой

Если синоптики предупреждают о сильной грозе, лучше заранее выключить и отсоединить от сети важную технику. Делать это нужно до того, как гроза подойдет совсем близко, а не во время активных ударов молнии.

Также OBOZ.UA рассказывал, куда бежать и где прятаться, если на улице гроза и молнии.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.