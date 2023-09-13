Миллиардер отправил в космос остатки древних предков человека: археологи напуганы выходкой

Уроженец Южной Африки, миллиардер Тимоти Нэш взял с собой в путешествие на край космоса фрагментарные остатки родственников человека – австралопитеков sediba и Homo naledi, которые во время полета находились в его кармане в сигарообразном контейнере. Утверждается, что это было сделано ради популяризации науки и для того, чтобы почтить вклад древних людей в развитие человечества, но археологи говорят, что напуганы такой выходкой.

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Об этом рассказывает издание LiveScience. Полет Нэша состоялся 8 сентября, когда самолет Virgin Galactic вылетел с космодрома "Америка" в Нью-Мексико.

Как отмечается, сам Нэш не является владельцем окаменелостей, а получил их благодаря исследователю Национального географического общества и директору Центра исследования глубинных путешествий человека в Университете Витватерсранда в Южной Африке Ли Бергеру, сыгравшему важную роль в открытии обоих видов древних людей.

Бергер, комментируя решение Нэша, заявил, что "путешествие этих окаменелостей в космос олицетворяет благодарность человечества за вклад всех предков человечества и наших давних родственников" в эволюцию.

При этом другие ученые озабочены и напуганы такой халатностью по отношению к важным историческим останкам. Они, в частности, апеллируют к тому, что такое путешествие в верхние слои атмосферы для древних людей было бы совершенно непонятным.

Так, биологический антрополог Алессио Венециано в соцсети X (ранее известной, как Twitter) очертил главные проблемы такого решения. По его словам, нет никакого научного обоснования полета останков древнейших людей на грань космоса. Кроме того, такие действия поднимают этические вопросы, связанные с уважением к останкам человеческих предков.

Он также обеспокоен доступом Бергера к окаменелостям, который имеют немного других исследователей. А также обвиняет ученого в "искажении практики палеоантропологии".

Как отмечает издание, в запросе Бергера на получение разрешения, которое было одобрено Южноафриканским агентством ресурсов наследия (SAHRA), отмечалось, что целью путешествия была популяризация науки и глобальное признание исследований происхождения человека в Южной Африке. То есть сам ученый даже не делал вид, что у такой акции есть какая-то научная цель.

В свою очередь профессор искусства и археологии в Университете Чепмена в США Джастин Уолш отметил, что космические археологи, безусловно, заинтересованы в исследовании влияния космической среды на предметы в космосе, "но я не думаю, что мы бы использовали кусок наследия с Земли как тестовый образец", чтобы увидеть, что с ним произойдет.

"Я напугана тем, что они получили разрешение", – написала биоархеолог из Саутгемптонского университета в Великобритании Соня Закржевская.

Она отметила, что такие действия ученых являются лучшим примером неэтических подходов и, совершенно точно, не наукой.

Волш также добавил, что окаменевшие кости – это не просто научные образцы, а останки наших общих предков, к которым следует относиться с уважением. Он предположил, что для получения разрешения на то, чтобы отправить их в космос, окаменелости были отнесены к категории палеонтологических, а не человеческих останков, в обход нравственных и правовых вопросов.

Следует отметить, что для изучения и публичного обзора доступно очень мало ископаемых слепков гоминин, кроме Homo naledi, часто из-за нехватки финансовых и материальных ресурсов в странах, где они были найдены.

Окаменелости на борт Virgin Galactic взял Нэш, чей отец Джон заработал свое состояние в авиации. Нэш был одним из первых, кто купил билет на второй коммерческий рейс космического самолета Virgin Galactic Ричарда Брэнсона. Нэш также дружит с Ли Бергером уже более десяти лет и владеет большей частью так называемой "Колыбели человечества" – в том числе землей, где были обнаружены A. sediba, которую он надеется развить в индустрию "палеотуризма".

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