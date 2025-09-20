Компания Neuralink Маска начнет перевод человеческих мыслей в язык: что известно о проекте

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, готовится к новой фазе испытаний, которая может изменить способ общения людей. В октябре в США стартуют клинические исследования мозгового имплантата, способного превращать мысли в текст.

Технология направлена прежде всего на помощь людям с нарушениями речи, но в перспективе может стать частью повседневной жизни здоровых людей. Об этом пишет Bloomberg.

Что известно

Президент Neuralink Диджей Со во время выступления в Сеуле заявил, что компания получила разрешение FDA на проведение испытаний экспериментального устройства. Новый имплантат должен улавливать речевые сигналы непосредственно из мозга и воспроизводить их в текстовом формате.

"Если вы представляете, что говорите что-то, мы сможем это уловить", – объяснил Со.

По словам руководства, первые испытания по переводу мыслей в текст станут важным шагом к созданию интерфейса "мозг-компьютер", который позволяет общаться без клавиатуры или голоса.

Neuralink планирует не только помогать пациентам с тяжелыми заболеваниями, но и выйти на рынок потребительских технологий. Со прогнозирует, что уже через 3–4 года появятся первые здоровые добровольцы, которым установят систему Neuralink. К 2030 году компания хочет внедрить имплант у здорового человека, а к 2031-му – устанавливать его до 20 тысячам людей ежегодно.

Одной из амбициозных целей Neuralink является возможность общения с речевыми моделями искусственного интеллекта силой мысли.

"Мы верим, что можно будет взаимодействовать с LLM-моделями быстрее, чем человек говорит, и получать ответы прямо в наушники", – отметил Со.

Сегодня нейроинтерфейсы уже позволяют парализованным людям управлять компьютерами и роботизированными протезами. Переход к прямому считыванию речевых сигналов из мозга откроет путь к мгновенному общению и новым способам взаимодействия с цифровым миром.

Neuralink также разрабатывает методы лечения слепоты и болезни Паркинсона, однако пока ни одно из устройств компании не имеет коммерческого одобрения. Октябрьский старт испытаний станет очередным тестом для амбиций Маска и может стать точкой отсчета для новой эры коммуникаций — когда человеческие мысли превращаются в язык без единого слова.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году американский стартап Neuralink также разработал экспериментальный визуальный имплант Blindsight. По словам ученых, он позволит видеть даже незрячим от рождения людям, в частности в инфракрасном и ультрафиолетовом спектрах.

