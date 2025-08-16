Какие предметы в комнате могут блокировать сигнал Wi-Fi: уберите подальше от роутера

Если в вашем доме плохо работает Wi-Fi, проблема, конечно, может заключаться в слабом сигнале, который раздает роутер. Но осмотрите свое пространство – немало предметов могут блокировать передачу данных.

Издание IFL Science рассказало, чего именно следует избегать, чтобы не ухудшать качество связи. Осмотрите свое жилище, возможно, именно перечисленные предметы блокируют сигнал.

Металлические предметы и зеркала

Если ваш роутер стоит рядом с большим зеркалом, существует вероятность, что его сигналы просто отражаются от его поверхности. Такое расположение может привести к появлению в доме "мертвых зон", где устройства не способны подключиться к роутеру, даже находясь рядом.

Баки с водой

Большие емкости с водой, такие как аквариумы, могут стать проблемой, если они находятся рядом с вашим роутером, ведь вода поглощает радиочастоты. Во время дождя эта проблема актуальна и для сигнала за пределами дома. Как объяснили ученые изданию The Conversation, беспроводной сигнал за пределами дома или здания может быть ослаблен дождем, поскольку капли воды могут частично поглощать сигнал, а это способно привести к снижению уровня покрытия.

Микроволновые печи

Миф об опасном излучении от микроволновок давно опровергнут. Тем не менее, эти приборы все же имеют определенный небольшой уровень излучения электромагнитных волн, которые способны нарушать сигнал Wi-Fi. Частота, на которой они работают, 2,4 ГГц, совпадает с частотой вашего Wi-Fi, поэтому разогрев пиццы или приготовления попкорна может временно ослабить соединение на некоторых устройствах.

Большие объекты

Сигнал от вашего роутера – это большое достижение в области технологических инноваций, но, к сожалению, он легко заглушается препятствиями. Радиоволны от этого гаджета гораздо короче тех, что используются для передачи данных по радио, поэтому их мощность довольно быстро снижается с увеличением расстояния от роутера. Поэтому расчистка пространства между роутером и другими устройствами может улучшить работу сети. Проще говоря, не прячьте устройство за диван.

Беспроводные телефоны

Некоторые люди до сих пор пользуются услугами фиксированной связи и держат дома беспроводные телефоны. А эти приборы работают примерно на той же частоте, что и Wi-Fi-роутеры, поэтому, если вы расположите два этих гаджета рядом, соединение может быть замедлено и возникнут помехи.

Устройства Bluetooth

Так же, например, беспроводные наушники или колонки, могут препятствовать прохождению сигнала Wi-Fi. Близость к роутеру играет ключевую роль: помехи становятся тем сильнее, чем ближе эти устройства к роутеру. Поэтому лучше держите устройства Bluetooth на расстоянии.

Электронные устройства

Может показаться нелогичным создавать роутер, который плохо взаимодействует с другими электронными устройствами, учитывая его цель – соединяться с ними, но лишняя техника в вашем доме способна замедлять его работу. Все, от радионянь до люминесцентных ламп, может излучать мешающие частоты, поэтому старайтесь держать роутер подальше от всего, с чем он напрямую не соединяется.

