Как спасти упавший в воду смартфон: названы ключевые моменты

Смартфон в воде – классика жанра. Он мог нырнуть в унитаз, погрузиться в бассейн вместе с тобой или стать жертвой разлитой воды. Паниковать – первая реакция, но важно действовать быстро и правильно.

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И точно не класть его в рис. OBOZ.UA рассказывает, что делать, если смартфон упал в воду.

Отмечается, что черт не спасает. Он не извлекает всю влагу изнутри, а еще может оставить мелкие кусочки, застрявшие в разъемах или динамиках. Apple уже прямо говорит: не кладите свой телефон в мешок с рисом – это только усугубит ситуацию.

Вместо того, как твой телефон решил поплавать, доставай его из воды как можно быстрее. Потом сразу выключай. Не жми ничего лишнего, не запускай приложения – просто выключи. Если есть чехол – сними. Если батарея съемная – вынь.

Промокни телефон полотенцем, но осторожно. Не пытайся сушить феном или класть в духовку – высокая температура может убить телефон до конца. И не дуй в него – слюна или воздух могут загнать воду еще глубже.

Лучший вариант – положить его в герметичный контейнер с осушителями. Это те маленькие пакетики, которые ты находишь в коробках с техникой или обувью, где написано не есть. Они содержат силикагель и очень хорошо тянут влагу.

Телефон нужно оставить в таком контейнере хотя бы в сутки, а лучше на два. И не открывать.

Если после этого телефон не включается – возможно, пора задуматься о модели, которая не боится воды. Современные смартфоны с рейтингом IP67 или IP68 имеют хороший шанс выжить даже после купания.

Как сообщал OBOZ.UA, в последние годы Apple постепенно совершенствовала защиту своих устройств, добавляя новые функции безопасности для iPhone, iPad и Mac. В современных условиях особенно важно правильно настроить эти инструменты, чтобы защитить личную информацию, учетные записи и данные.

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