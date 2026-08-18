Как быстро очистить Google Фото: можно освободить более 20 ГБ

Сервис Google Фото – удобный способ хранить снимки, сделанные смартфоном на операционной системе Android. Однако даже довольно большой объем хранилища, предоставляемый платной подпиской, можно забить всякой ерундой. Эксперты советуют задуматься о его очистке, когда объем занятого места превышает отметку в 50%.

Видео дня

Как отмечает издание Android Authority, компания Google не предоставляет удобных инструментов для быстрой упорядочки файлов, за исключением массового удаления или сжатия. Поэтому процесс очистки места для хранения фото и видео требует системного подхода. Следование пошаговой стратегии позволяет удалить тысячи ненужных файлов и освободить более 20 ГБ места.

Пропустите медиафайлы, загруженные до июня 2021 года

При рассмотрении большого архива важно правильно расставить приоритеты и отсеять файлы, которые не влияют на лимит хранилища. Все фото и видео, загруженные в режиме "Экономия места" (Storage Saver) до 1 июня 2021 года, не учитываются в общей квоте аккаунта.

Удаление таких изображений может сделать галерею более аккуратной и упростить поиск, однако это никоим образом не добавит свободного места. Для эффективного освобождения места такие файлы следует сразу игнорировать, сосредоточившись только на медиафайлах, загруженных после этой даты.

Начните с папки скриншотов

Вместо ручного просмотра всей галереи проще всего начать с папки со снимками экрана. Это дает быстрый и заметный результат, поскольку большинство скриншотов сохраняют для одноразового использования. От них можно избавиться одним махом.

Очистку удобнее проводить через веб-версию Google Photos на ПК: большой экран и горячие клавиши ускоряют выделение файлов.

Старые скриншоты создают основной беспорядок, поэтому всё, что старше нескольких месяцев, можно смело удалять.

Оставлять стоит только те скриншоты, которые могут понадобиться для дальнейшей работы или справки.

Этот шаг позволяет безболезненно удалить около 3 000 объектов и освободить примерно 2 ГБ.

Воспользуйтесь группировкой похожих фотографий

В Google Photos нет отдельного инструмента для поиска дубликатов, однако функция группировки (stacking) позволяет выявлять похожие кадры. При использовании этой функции следует учитывать некоторые особенности: алгоритм иногда объединяет разные снимки, поэтому каждый кадр требует проверки. Кроме того, интерфейс настроек отличается в зависимости от устройства и операционной системы.

В каждой серии снимков выбирайте только один лучший кадр, а остальные удаляйте. Если алгоритм объединил существенно отличающиеся фотографии, их стоит разгруппировать. Этот процесс требует больше всего времени, но позволяет удалить более 800 фотографий и освободить около 3 ГБ.

Найдите все большие медиафайлы

Самый быстрый способ существенно уменьшить объем занимаемого места – это обнаружение и удаление самых больших файлов с помощью менеджера хранилища Google One. Чтобы открыть этот инструмент в приложении, нужно нажать на значок профиля и выбрать пункт "Очистить место", после чего перейти в раздел "Крупные фото и видео". В веб-версии достаточно нажать на индикатор квоты слева и выбрать тот же раздел. Менеджер хранилища дает быстрый результат, хотя его эффективность снижается, если подобная очистка проводилась недавно.

Основную часть крупных файлов обычно составляют видеозаписи (размером от 200 МБ до нескольких гигабайт). Просматривать файлы удобнее с ПК, удаляя видео распаковок, черновых записей и материалов, которые уже дублированы на физических носителях. Этот этап позволяет удалить более 8,5 ГБ данных.

Фокус на видео как заключительный шаг

Видеоматериалы занимают больше всего места, особенно при съемке в высоком разрешении или с частотой 60 кадров/с. Даже после удаления самых больших файлов в галерее остаются сотни коротких роликов. Эти клипы продолжительностью в несколько секунд не попадают в категорию больших файлов в диспетчере хранилища, однако из-за своего количества занимают значительный объем.

Прежде всего стоит удалять видео, не представляющие личной ценности: краткие инструкции, случайно сохраненные ролики из социальных сетей или файлы, загруженные из мессенджеров. Удаление таких мелких видеоклипов позволяет избавиться ещё от более чем 500 объектов и освободить дополнительно около 9,4 ГБ.

Результат очистки

В целом описанный алгоритм действий позволяет восстановить около 23 ГБ свободного места и вернуть использование хранилища к безопасному уровню. Это позволяет отложить переход на более дорогой тарифный план или подготовиться к переносу данных на собственные носители. Систематическое применение этих шагов позволяет держать объем Google Photos под полным контролем.

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