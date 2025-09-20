iPhone 17: о каких нововведениях не сказали на презентации Apple

Apple представила обновленные модели iPhone и наушники AirPods, акцентировав на дизайне и основных функциях. Однако среди объявленного пропустили детали, касающиеся материалов корпуса и их влияния на теплоотвод.

Изменение на алюминий в Pro-версиях, вероятно, направлено на улучшение охлаждения чипа A19 Pro, особенно в паре с обновленной камерой. Кроме того, iOS 26 получила аппаратные улучшения безопасности, которые затрудняют атаки злоумышленников.

Пользователи также заметят мелкие удобства, как адаптация интерфейса под аксессуары. В общем, эти аспекты делают гаджеты более надежными, хотя и не были в центре внимания.

Изменения в конструкции и безопасности

Отказ от титановой рамки в iPhone 17 Pro в пользу алюминия объясняется не только стоимостью, но и лучшей теплопроводностью, что помогает избегать перегрева во время интенсивного использования. Новая функция Memory Integrity Enforcement в iOS 26 маркирует блоки оперативной памяти, блокируя несанкционированный доступ и делая устройство более устойчивым к вредоносному программному обеспечению. Кроме того, на рабочем столе иконки теперь автоматически меняют оттенок в соответствии с цветом чехла MagSafe, используя NFC для распознавания. В Pro-моделях появилась технология DC Dimming, которая уменьшает мерцание экрана, облегчая просмотр для чувствительных глаз.

Функции AirPods и автономность

Расширение функции реального времени перевода голоса теперь доступно не только для AirPods Pro 3, но и для предыдущих Pro 2 и AirPods 4 с шумоподавлением, при условии совместимого iPhone 15 Pro или более нового с iOS 26. Изначально поддерживаются английский, французский, немецкий, португальский и испанский, с планами добавить итальянский, японский, корейский и упрощенный китайский. Что касается USB, Pro-модели сохраняют скорость до 10 Гбит/с, тогда как базовые ограничены 480 Мбит/с.

Батарея и зарядка

Емкость аккумуляторов выросла неравномерно: базовый iPhone 17 имеет 3692 мАч (+3,7%), Air – 3149 мАч, Pro – 4252 мАч (+18,7%), а Pro Max – 5088 мАч (+8,6%).

Новый адаптер мощностью 40-60 Вт стоит $39 и заряжает iPhone 17 и Pro до 50% за 20 минут, тогда как Air требует 30 минут. Беспроводная зарядка MagSafe/Qi2 достигает 20 Вт для Air и 25 Вт для других. Специальный MagSafe-аккумулятор за $99 подходит только для iPhone Air из-за уникального дизайна камеры, для остальных – только кабельно.

