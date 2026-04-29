Этот режим тайно разряжает iPhone: как выключить

Ощущение, что ваш смартфон вот-вот разрядится – одна из самых распространенных причин тревоги во всем мире. Мы привыкли полагаться на этот гаджет в очень многих делах. Но даже не представляем, что сами настраиваем телефон так, что он быстрее теряет заряд.

Как продлить жизнь батареи, если вы используете iPhone, разбиралось издание LadBible. Его эксперты указали на "вампира", который незаметно высасывает энергию из аккумулятора. Такой настройкой, которая незаметно съедает заряд, является "Помощь Wi-Fi" (Wi-Fi Assist). Если вы подключены к сети, которая по какой-то причине работает медленно, эта функция автоматически включается и использует мобильный интернет, чтобы компенсировать низкую скорость. Звучит удобно, особенно когда вы как раз листаете соцсети или грузите что-то важное. Но для аккумулятора это лишняя нагрузка, из-за которой проценты заряда тают на глазах.

Если вы готовы смириться с тем, что Wi-Fi иногда может "тупить", зайдите в раздел "Сотовые данные" (или "Мобильная служба") в настройках, прокрутите до самого низа и отключите эту опцию. Имейте в виду: интернет может немного подтормаживать, когда сигнал Wi-Fi будет нестабилен, зато телефон будет работать дольше.

Кроме экономии заряда, отключение этой функции убережет ваш мобильный трафик. "Помощь Wi-Fi" может коварно тратить ценные гигабайты даже тогда, когда вы уверены, что сидите через бесплатный роутер. Без этой опции смартфон не будет переключаться на мобильную сеть тайком от вас.

Конечно, эту функцию придумали не просто так. Сайт Apple объясняет это на примере: "Если вы пользуетесь Safari при плохом подключении и страница не загружается, Wi-Fi Assist автоматически переключит вас на сотовую сеть, чтобы процесс не прерывался". Это действительно бывает полезно, ведь никто не любит пялиться в пустой экран. В конце концов, это всегда выбор между вашим комфортом и продолжительностью работы батареи или экономией трафика.

Кстати, если вы хотите, чтобы аккумулятор прослужил дольше, стоит пересмотреть еще и то, как вы его заряжаете. Большинство людей привыкли ставить телефон на зарядку на всю ночь, чтобы утром увидеть заветные 100%. Однако такой перезаряд в течение нескольких часов (ведь ни один смартфон не заряжается так же долго, как вы спите) истощает батарею с повышенной скоростью.

