Что на самом деле означает название 'Wi-Fi': вы будете удивлены

"Могу ли я получить пароль Wi-Fi? " – это, наверное, один из самых популярных вопросов последних десятилетий. В эпоху цифровизации и высоких технологий возникло много новых терминов, и сейчас нам трудно представить жизнь без ежедневного доступа в интернет. Однако задумывались ли вы, что на самом деле означает Wi-Fi?

Мы используем это слово каждый день тем или иным способом: в офисе, дома, в дороге, в кафе. Но, как рассказало издание Mirror, большинство неправильно понимает значение термина.

Фил Беланджер, являющийся одним из основателей Wireless Ethernet Compatibility Alliance, ныне наиболее известного как Wi-Fi Alliance, пояснил, что "Wi-Fi" – лишь одно из 10 названий, предложенных Interbrand, ведущим мировым агентством, привлеченным альянсом для поиска идеального названия и разработки логотипа.

"Нам нужно было что-то более привлекательное, чем "IEEE 802.11b Direct Sequence". Interbrand создал "Prozac", "Compaq", "Oneworld", "Imation", "Vivato" и многие другие бренды, о которых вы наверняка слышали", – рассказал Беланджер.

Бытует мнение, что Wi-Fi означает Wireless Fidelity ("беспроводная точность"), подобно тому, как Hi-Fi означает "high fidelity" ("высокая точность").

На самом деле Беланджер заявил, что Wi-Fi – это не аббревиатура; даже больше – этот термин вообще ничего не значит.

"Единственная причина, почему вы что-то слышите о "Wireless Fidelity", заключается в том, что в 1990-х некоторые из моих коллег в группе не понимали ни брендинга, ни маркетинга. Они не могли представить использование термина "Wi-Fi", не имея дословного объяснения, поэтому мы согласились включить слоган "The Standard for Wireless Fidelity" вместе с названием", – пояснил Беланджер.

Специалист добавил, что лично он считает этот слоган неловкой попыткой найти два слова, которые могли бы подходить к Wi-Fi. А когда Wi-Fi приобрел бешеную популярность, Wi-Fi Alliance отказался от слогана.

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