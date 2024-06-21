Четыре настройки iPhone только мешают ему работать на полную: какие стоит отключить

iPhone занимает особое место на рынке благодаря своей производительности, надежности и интуитивно понятному интерфейсу. Однако даже самые лучшие технологии не застрахованы от торможения.

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Иногда смартфон может работать медленнее из-за накопления кэша, визуальных эффектов, устаревшего программного обеспечения или даже из-за некоторых настроек по умолчанию. She Finds рассказал, какие из них следует отключить, чтобы улучшить работу своего iPhone.

На устройствах предварительно установлены настройки, которые могут замедлить их работу. Кроме того, некоторые из них потребляют значительное количество заряда аккумулятора.

Режим низкого энергопотребления

Режим экономии энергии может помочь вам сэкономить заряд батареи в ситуациях, когда нет возможности подзарядить телефон. Однако, если эта функция включена постоянно, она тормозит работу устройства и ограничивает визуальные эффекты, фоновое обновление приложений, просмотр видео и т.д.

Яркость

Чем ярче экран телефона, тем больше энергии потребляет аккумулятор. Как следствие это также приводит к более замедленной работе iPhone. Поэтому если вы хотите оптимизировать работу устройства, то следует уменьшать яркость экрана вечером или когда вы не находитесь на солнце.

Функция усовершенствования продуктов Apple

Компания Apple по умолчанию использует ваши данные, чтобы узнать, как она может улучшить свои продукты. Однако она делает это за счет заряда аккумулятора, поэтому чтобы устройство работало дольше и быстрее, следует выключить эту функцию.

Это можно сделать в настройках. Зайдите в "Конфиденциальность" – "Службы геолокации" – "Системные службы" – и в разделе "Усовершенствование продукта" установите все переключатели в неактивное положение.

Извлечение новых данных

Чтобы вы как можно быстрее получали электронные письма по умолчанию, система обновляет почту ежесекундно. Эта функция может быть удобной, если вы часто получаете важные сообщения, но она значительно потребляет заряд батареи.

В настройках зайдите в "Почта" и выберите "Учетные записи" – "Извлечение новых данных". Там выберите соответствующий параметр, чтобы ваша электронная почта обновлялась только при нажатии "Сообщения". В результате вы будете на несколько секунд дольше ждать письмо, но в целом телефон будет работать быстрее.

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