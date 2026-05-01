Черные или синие? Какие солнечные панели лучше и почему так

Солнечные панели в ближайшие несколько лет будут в Украине весьма популярным товаром, который поможет обеспечить энергонезависимость даже несмотря на отключения. Но вы, наверное, замечали, что такие панели бывают двух цветов – черного и синего, и это не просто так – цвет влияет на их работу.

В чем заключается различие? Какие из них эффективнее, дешевле или вообще лучше? В этом вопросе разбиралось издание BGR.

Короткий ответ на сегодня: черные панели почти всегда выигрывают. Все сводится к тому, как они изготавливаются: черные панели обычно являются монокристаллическими, то есть каждый элемент состоит из одного цельного кристалла. Их создают по методу Чохральского, вытягивая кристалл из расплавленного кремния, что позволяет сформировать непрерывную структуру.

Сам по себе кремний имеет темный цвет, а его кристаллическая структура поглощает почти весь свет, практически не отражая его, что и дает этот глубокий черный цвет. Синие же панели – поликристаллические. Их делают путем сплавления многих кристаллов кремния вместе, которые при остывании застывают и дают характерный мерцающий синий оттенок. Эффективность таких панелей ниже – около 15–17%, тогда как черные могут выдавать до 24%. Однако синие панели дешевле в производстве, так как этот процесс оставляет меньше отходов кремния.

Почему черные панели стоят того, чтобы за них переплатить

Большинство современных солнечных систем используют именно монокристаллические черные панели. Ранее синие были значительно дешевле, но сейчас эта разница стремительно сокращается. Сейчас в США черные панели стоят примерно от $0,90 до $1,20 за ватт, тогда как синие держатся в пределах $0,70–0,95. Для стандартной домашней системы на 8 кВт выбор синих панелей может сэкономить несколько тысяч долларов сразу. Однако благодаря тому, что черные панели производят больше энергии на той же площади, в долгосрочной перспективе они оказываются выгоднее.

Конечно, в любом случае понадобятся годы, чтобы панели полностью окупились, но черные варианты имеют преимущества не только в деньгах. Их высокая эффективность делает их идеальными для небольших крыш или мобильных систем, где пространство сильно ограничено. Кроме того, черные панели служат на 10 лет дольше синих и лучше сохраняют производительность во время сильной жары, что важно для жаркого климата. Не стоит забывать и об эстетике: владельцы домов и дизайнеры обычно предпочитают черный цвет, потому что он значительно лучше сливается с темным покрытием крыши.

Несмотря на это, синие панели до сих пор существуют. Они доступны в цене, потому что производственные линии уже давно налажены, цепочки поставок работают, а персонал обучен. Поликристаллические панели все еще имеют смысл для проектов с очень ограниченным бюджетом, но в целом черные панели лучше почти по всем параметрам.

