Apple выпустит недорогой iPhone с премиальными функциями

Apple несколько лет подряд ищет баланс: как дать людям доступный iPhone, но при этом сохранить премиальные технологии, отличающие бренд от конкурентов. И, похоже, следующий шаг в этой стратегии – это новый iPhone 17e. Он станет более доступной версией флагманской линейки.

Несмотря на статус бюджетной модели, устройство получит ряд премиальных обновлений, в частности Dynamic Island, процессор A19 и измененный дизайн. В сети рассказали о важных деталях.

По информации инсайдера Digital Chat Station, iPhone 17e получит сразу несколько ключевых обновлений, которые приближают его к флагманам.

Dynamic Island – впервые в бюджетной серии. Теперь пользователи даже доступной модели получат современный вырез с дополнительными возможностями интерфейса.

Чип A19 – новейший процессор Apple, который будет представлен во флагманских iPhone 17 осенью 2025 года. Таким образом, "е"-версия сохранит высокую производительность, не уступая топовым моделям.

Другие параметры нового смартфона:

6,1-дюймовый OLED-дисплей;

фронтальная камера 12 Мп;

основная камера 48 Мп;

поддержка Face ID.

Эти характеристики уже хорошо зарекомендовали себя в предыдущей модели iPhone 16e, поэтому Apple делает ставку на проверенное качество с добавлением ключевых инноваций.

Apple планирует запускать серию "е" после выхода флагманов. Поэтому iPhone 17e ожидается в начале 2026 года.

Выход моделей вроде iPhone 17e демонстрирует гибкость компании и готовность откликаться на запросы более широкой аудитории.

OBOZ.UA писал ранее, что в моделях iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max изменится дисплей.

