Apple разрабатывает умный дверной звонок с функцией Face ID и ряд других новинок – Bloomberg

Американская компания Apple работает над созданием разумного дверного звонка Smart Home Push с поддержкой функции Face ID. То есть, он будет подключаться к такому же умному замку и разблокировать его, используя камеру и систему сканирования лица, известную владельцам iPhone.

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Об этом сообщает Bloomberg. Журналист издания Марк Гурман подчеркнул, что пока новинка Smart Home Push находится в стадии разработки и ее релиз не стоит ожидать раньше 2026 года.

"После некоторых неудач в 2024 году, включая отмененный автомобильный проект и приглушенную реакцию на гарнитуру Vision Pro, Apple идет в новый год, имея в виду три возможности для роста: искусственный интеллект, робототехника и умный дом", – отметил он.

Планируется, что умный дверной звонок будет работать с замками HomeKit от сторонних производителей, но Apple также может сотрудничать с другими брендами, чтобы предложить решение "все в одном".

"Однако работа над ним все еще на начальной стадии. Мне сказали не ожидать, что что-то появится на рынке к концу следующего года. Если он, наконец, появится, я ожидаю, что он хорошо использует будущий беспроводной чип компании Proxima и его функцию, которая помогает защищать данные клиентов", – говорится в публикации.

Хотя вероятность того, что систему Face ID от Apple разблокирует не тот человек, очень низка, всегда есть вероятность, что технология может дать сбой и впустить злоумышленника в дом. Поэтому отмечается, что разработчикам в Apple придется решать эту проблему перед запуском очередного продукта.

Гурман пишет, что такая система дверных звонков и замков с поддержкой Face ID вполне может составить реальную конкуренцию ведущим брендам в этом направлении – Amazon Ring и Google Nest.

Также сообщается, что уже в 2025 году Apple выпустит обновление для существующих домашних устройств: телевизионной приставки и умной колонки HomePod mini. Речь идет о добавлении усовершенствованного беспроводного чипа под названием Proxima, который улучшит поддержку нового стандарта Thread для беспроводного соединения продуктов в доме.

Кроме того, компания на стадии разработки еще нескольких связанных продуктов, в частности домашней камеры безопасности, созданной для работы с ее центром.

"Apple считает, что имеет преимущество в этой сфере из-за своей давней приверженности конфиденциальности. Считается, что потребители будут доверять ему больше, чем конкурентам с записями видеонаблюдения на дому. Услуга также может помочь Apple продавать подписки на iCloud, где клиенты будут хранить видео. Люди также склонны покупать несколько камер, когда они охраняют свое здание, поэтому это простой способ увеличить доход", – отметил автор публикации.

Как сообщал OBOZ.UA, на презентации в январе 2025 года Apple покажет интересные новинки, среди которых наиболее ожидаемым является MacBook Air с чипом M4. Также аналитики говорят, что компания планирует выпустить две новые модели iPad Air – 11-ти и 13-дюймовую.

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