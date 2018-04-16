Запретят ли Telegram в Украине: ответ из министерства

Министерство информационной политики Украины считает неприемлемым запрет в Украине мессенджера Telegram.

"Позиция министерства неизменна", - сказал "Обозревателю" государственный секретарь этого ведомства Артем Биденко.

Отвечая на вопрос, представляет ли это мессенджер определенную опасность для информационного пространства Украины и следует ли его запретить в Украине, он заявил: "Мы не считаем, что какой бы то ни было инструмент коммуникации может быть опасным сам по себе. Конечно же, мы не поддерживаем подобные запреты и не считаем, что их нужно реализовывать в какой-либо стране мира. Интернет – это зона, свободная для общения".

"Любые ограничения можно обходить – даже в Китае, где это сделать очень сложно", - добавил Биденко.

В этом контексте "Обозреватель" напомнил о том, что в свое время в Украине были запрещены российские соцсети и почтовые сервисы. "Здесь есть нюансы. Инструменты используются для причинения определенного вреда, но сами по себе они не являются опасностью. В Украине не запрещено использовать ВКонтакте, Mail.ru, Одноклассники – в Украине запрещено иметь любые экономические отношения с этими юридическими лицами. Этот запрет распространяется на провайдеров, на тех, кто может предоставлять определенные услуги. Преступные группировки, террористы, сепаратисты, ФСБ использовали эти инструменты, чтобы нанести вред украинскому государству. Чтобы минимизировать этот вред, чтобы управлять этим риском, был введен такой запрет", - пояснил государственный секретарь Министерства.

Он также указал на принципиальную разницу в запретительных мерах, используемых в Украине и в России. "Если вы зайдете с VPN в ВКонтакте, никто не будет вас наказывать. Но если в той же России Telegram будет установлен на вашем телефоне, это может быть приравнено к террористической деятельности. То есть это, по сути, запрет на коммуникацию, на свободу слова. Это принципиально иначе".

Как писал "Обозреватель", ранее стало известно о том, что принятое властями РФ решение о блокировке всех сервисов Telegram на территории этой страны отразится и на украинском рынке. К такому выводу пришли собственники украинских Telegram-каналов.