"Вихрь спускался с небес": "планета-убийца" Нибиру вызвала панику у россиян

Сторонники теории заговора уверены, что зловещая планета Нибиру вызвала недавнее мощное землетрясение в восточной части Авачинского залива возле берегов Камчатки и ураган "Эберхард".

Уфологи уверены, что уже совсем скоро влияние Нибиру погубит весь Дальний Восток, устроив там Всемирный потоп, сообщает TOPNEWS.

Так, по мнению конспирологов недавнее землетрясение на Камчатке могло стать причиной повышения уровня воды в Охотском море, и в итоге поднявшаяся вода может затопить огромные территории азиатского региона.

Также обсуждают пугающее видео смерча, прошедшегося по Приморью в минувшем феврале. По словам очевидцев, вихрь буквально "спускался с небес", вызывая мощную пылевую бурю на земле.

По словам экспертов, ранее ничего подобного не наблюдалось в этом регионе, и эти заявления натолкнули уфологов на мысль о том, что странное природное явление было спровоцировано влиянием планеты Нибиру.

Факты и комментарии

На этом фоне в Управление МЧС России по Сахалинской области опубликовали комментарий относительно "грядущего затопления всего Дальнего Востока из-за проделок Нибиру". На официальной странице ведомства в запрещенной в Украине сети "ВКонтакте" спасатели попросили жителей Дальнего Востока не верить пугающим сообщениям. Также они посоветовали людям улыбнуться и перестать пересылать друг другу информацию о потопе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые признались, что Нибиру (также известная, как Планета 9 и Планета Х) подтолкнула их к открытию самого удаленного объекта Солнечной системы под названием FarFarOut.

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