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"Вихрь спускался с небес": "планета-убийца" Нибиру вызвала панику у россиян

4.9тЧитать материал на украинском

Сторонники теории заговора уверены, что зловещая планета Нибиру вызвала недавнее мощное землетрясение в восточной части Авачинского залива возле берегов Камчатки и ураган "Эберхард".

Уфологи уверены, что уже совсем скоро влияние Нибиру погубит весь Дальний Восток, устроив там Всемирный потоп, сообщает TOPNEWS.

Так, по мнению конспирологов недавнее землетрясение на Камчатке могло стать причиной повышения уровня воды в Охотском море, и в итоге поднявшаяся вода может затопить огромные территории азиатского региона.

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Также обсуждают пугающее видео смерча, прошедшегося по Приморью в минувшем феврале. По словам очевидцев, вихрь буквально "спускался с небес", вызывая мощную пылевую бурю на земле.

По словам экспертов, ранее ничего подобного не наблюдалось в этом регионе, и эти заявления натолкнули уфологов на мысль о том, что странное природное явление было спровоцировано влиянием планеты Нибиру.

"Вихрь спускался с небес": "планета-убийца" Нибиру вызвала панику у россиян

Факты и комментарии

На этом фоне в Управление МЧС России по Сахалинской области опубликовали комментарий относительно "грядущего затопления всего Дальнего Востока из-за проделок Нибиру". На официальной странице ведомства в запрещенной в Украине сети "ВКонтакте" спасатели попросили жителей Дальнего Востока не верить пугающим сообщениям. Также они посоветовали людям улыбнуться и перестать пересылать друг другу информацию о потопе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые признались, что Нибиру (также известная, как Планета 9 и Планета Х) подтолкнула их к открытию самого удаленного объекта Солнечной системы под названием FarFarOut.

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минин евген
минин евген
ебонутое кацапьё побежит скупать свечки/спички/соль и боярышник? и молиться пока лбы себе не расфигачат.
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Camen Victor
Camen Victor
Люди!!! Очнитесь!!! Весь научный мир молчит, а всякие гандоны и прохвосты жужжат вокруг нелепой темы, несуществующей проблемы. Лучше пусть пишут как накормить и напоить африканский народ. А, то он устроит Армагедон раньше пришествия "Нибиру".
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dichting olga
dichting olga
Никакой "Нибиру" нет и быть не может. Она бы не удержалась в том месте, которое ей приписывают. А всем нормальным людям следует посылать "уфологов" в дальнюю пешую прогулку без возврата. Вспомним принцип, или "бритву" Оккама: "Не следует умножать сущности сверх необходимого". В нашем случае - для объяснения природных явлений не привлекать мистику. Всё-таки, живём не в средневековье, как старик Оккам.
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минин евген
минин евген
dichting olga, а я знаю одну большую страну живущую в средневековье. сатана там правит бал, местами нет там электричества и фашисты прикрываются антифашистами.а вместо людей живут рогатые и немытые.
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