С украинцев соберут деньги за ТВ: сколько и кому придется платить

Уже во вторник, 28 января, пользователи "спутниковых тарелок" в Украине лишаться доступа к ряду популярных телеканалов. Четыре ведущих украинских медиагруппы прекращают бесплатное спутниковое вещание и кодируют 23 телеканала.

Как теперь украинцы будут смотреть ТВ – читайте в OBOZREVATEL.

Главное:

В Украине закроют бесплатный доступ к свободному спутниковому вещанию 23 телеканалов.

Нововведение коснется около 4 млн домохозяйств по всей стране.

После кодирования украинцы смогут платно смотреть телеканалы через спутниковый сигнал.

Также есть возможность подключить цифровое, кабельное и интернет-вещание.

Кого коснется нововведение

С 28 января часть телеканалов прекратят свое спутниковое вещание в открытом доступе. Это означает, что если раньше вы установили "тарелку" и смотрели ТВ бесплатно, то теперь за него придется платить провайдерам, которые официально работают в Украине.

В Украине закодируют телеканалы Скрин

Согласно подсчетам, нелегально услугами спутникового телевидения пользовались около 4 млн домохозяйств. Именно они не досчитаются 23 телеканалов.

Какие именно каналы отключат

Свои телеканалы закодируют четыре крупнейшие медиа-группы Украины:

StarLightMedia (СТБ, ICTV, Новй канал, М1, М2, Оце)

1+1 media (1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНІАН ТБ, Бігуді)

Inter Media Group (Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Піксель, Zoom, Enter-фільм)

Медіа група Україна (Україна, НЛО TV, Індіго TV)

В открытом доступе останутся около 40 украинских региональных и нишевых телеканалов. В частности, это государственные каналы "Рада" и "Культура", информационные: "5 канал", "Прямой" "112 Украина", "Эспрессо ТВ", а также общественный вещатель UA:Первый.

Что делать, если каналы пропали

Кодирование телеканалов вовсе не означает, что их теперь невозможно смотреть через "спутниковую тарелку", просто теперь они будут платные. В Украине существует два провайдера, которые официально предоставляют услугу спутникового вещания – Viasat та XtraTV.

Спутниковое ТВ

Они используют DTH-технологию доставки спутникового телевизионного сигнала телезрителю без участия кабельного оператора.

Чтобы подключится к платной услуге, вам необязательно менять тарелку, нужно только купить приемник (тюнер, ресивер) с поддержкой системы кодирования Verimatrix, и заказать пакет услуг у выбранного оператора.

Тюнер на официальных сайтах провайдеров продается за 1099 гривень, либо же его можно взять в аренду. Стоимость минимального пакета услуг стартует от 69 гривень в месяц, правда с 1 февраля цена поднимется до 80 гривень, и она приблизительно одинакова для обоих провайдеров.

Другие виды вещания

Конечно, вы можете отказаться от "спутника" и выбрать из ряда других вариантов.

Цифровое телевиденье. Купив тюнер DVB-T2 пользователь получает бесплатный доступ в с среднем к 32 каналам цифрового телевиденья, среди которых и те, что будут закодированы для "спутника". Единственное, нужно уточнить, есть ли цифровое покрытие в вашем регионе.

Кодирование каналов

Кстати, после закрытия свободного доступа к ряду телеканалов через спутниковое вещание, "цифра" остается единственным бесплатным вариантом телевещания, который таковым и останется еще на неопределенный срок.

Стоимость тюнера стартует от 400 гривень.

Кабельное телевиденье. Довольно популярный вид телевизионного вещания, который идет через кабель, подключаемый к вашему телевизору. Услуга уже давно платная для украинцев, а стоимость зависит от вашего провайдера и количества телеканалов в пакете.

OTT або IPTV. Первый предоставляет легальный доступ к фильмам, сериалам и различным телеканалам через интернет. В Украине такими услугами занимаются ряд сервисов, например, Megogo, OLL.TV, Kyivstar TV.

IPTV - это современная технология, позволяющая эффективно передавать телевизионный сигнал через интернет. Все, что вам необходимо – это специальное устройство (тюнер), который превращает кодированный сигнал из глобальной сети в сигнал, понятный для нашего телевизора.

Однако подключится к услуге IPTV можно лишь через вашего интернет-провайдера, и за нее вносится ежемесячная абонплата, стоимость которой, которая зависит от вашего оператора.

Зачем кодировать каналы

В первую очередь – это деньги. Предоставляя бесплатный контент, телеканалы не имели возможности развиваться и предоставлять качественную картинку телезрителям. Так, например, изображения для пользователей спутникового телевидения с 2020 года будет доступно в формате HD.

Кодирование телеканалов

Вторая причина – авторские права. Как объяснил в эфире ObozTV глава комитета по вопросам защиты экономической конкуренции Интернет Ассоциации Украины Александр Арутюнян, если канал транслирует контент, который ограничен территорией распространения, в нашем случае – территорией Украины, а на спутнике телеканал открыто для всех, то это является нарушением условий авторского права.

"Например, телеканал транслирует футбольный матч, он платит за территорию распространения не на весь мир, не на восточную Европу, а исключительно Украины. И если на спутнике канал открыт, то это является нарушением условий договора. Так же и по распространению фильмов, сериалов, шоу и тому подобное", – говорит Арутюнян.

Плата за просмотр телеканалов позволит им транслировать более качественный и интересный для зрителя контент.

Смотрите видео по теме:

Почему только сейчас

Как оказывается, сам процесс начался еще три года назад, но никто не спешил закрывать бесплатный доступ первым, так как это все та же потеря денег.

"Ни один телеканал не хотел делать кодирование до тех пор, пока между собой не договорятся все основные игроки телевизионного рынка. И, наверное, им все же удалось договориться, раз процесс пошел", – отметил Арутюнян.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram