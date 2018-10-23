МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости техники и технологии

В Украине изобрели съедобную посуду

1.3тЧитать материал на украинском

Украинские ученые изобрели съедобные пакеты и прибор, который может измельчить что угодно - до толщины волоса. Эти два проекта победили на международном конкурсе университетских стартапов в Дании.

Об этом сообщает ТСН. Журналисты программы встретили одного из победителей - преподавателя Сумского университета - как только он прилетел домой.

Месяц назад его съедобная посуда, которая может заменить вредный пластик, удивила украинцев, а теперь и международных специалистов.

Новости
Разлагается за полтора месяца: в украинской Венеции будут делать уникальную эко-посуду

Среди съедобной посуды - одноразовые стаканчики, которые не вредят окружающей среде, экопакеты, которые легко разлагаются в почве, аналог полиэтилена, который может стать удобрением для растений и др.

Как сообщал OBOZREVATEL, названа смертельная опасность кухонной посуды.

Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
4
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
съедобная посуда это очень хорошо для Украины! теперь украинцу если нечего положить на тарелку, можно съесть саму тарелку!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги