В Украине изобрели съедобную посуду

Украинские ученые изобрели съедобные пакеты и прибор, который может измельчить что угодно - до толщины волоса. Эти два проекта победили на международном конкурсе университетских стартапов в Дании.

Об этом сообщает ТСН. Журналисты программы встретили одного из победителей - преподавателя Сумского университета - как только он прилетел домой.

Месяц назад его съедобная посуда, которая может заменить вредный пластик, удивила украинцев, а теперь и международных специалистов.

Среди съедобной посуды - одноразовые стаканчики, которые не вредят окружающей среде, экопакеты, которые легко разлагаются в почве, аналог полиэтилена, который может стать удобрением для растений и др.

Как сообщал OBOZREVATEL, названа смертельная опасность кухонной посуды.