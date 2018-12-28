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В России похвастались ''новейшим'' Ил-112: Москву подловили на плагиате

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В России похвастались первой пробной рулежкой по взлетно-посадочной полосе в Воронеже транспортного самолета Ил-112В.

Так, 28 декабря генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин на своей странице в Facebook написал, что совершен "ответственный этап подготовки к первому полету" (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

В России планируют, что Ил-112 придет на смену самолетам Ан, которые производятся в Украине. Стоит отметить, что недавно Рогозин обиделся на американский журнал The National Interest за сравнение транспортника с Ан-140, с которым имеет схожую конструкцию. Указывалось, что российский самолет уступает украинскому в максимальной скорости — 500 км/ч против 575 км/ч.

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"Проблема таких обзоров в том, что зачастую используются рекламные цифры иностранных образцов". А они, разумеется, завышены", – жаловался Рогозин.

В России похвастались ''новейшим'' Ил-112: Москву подловили на плагиате
В России похвастались ''новейшим'' Ил-112: Москву подловили на плагиате

В сети неоднозначно отреагировали на очередной "прорыв" РФ. Пользователи отметили внешнее сходство с украинским Ан.

"Жалкая пародия на АН-12", "А что собственно изменилось? Кроме цвета краски? С 1969 года. Это как ВАЗ 2107, снятый совсем недавно с производства, ну инжектор, ну кнопочки. Как был Ан-24 и АН-26, так и остался Советским самолетом", "Да как сказать... "новый" – слегка укороченный вариант вентиляторного Ан-148", – написали в сети.

В России похвастались ''новейшим'' Ил-112: Москву подловили на плагиате
В России похвастались ''новейшим'' Ил-112: Москву подловили на плагиате
В России похвастались ''новейшим'' Ил-112: Москву подловили на плагиате

Также, ввиду частых ЧП с российскими самолетами в сети возник вопрос, когда же новинка упадет.

"Ставки где можно поставить, на какой минуте на**ется? Или сразу на взлете", "Вот это прорыв", "Это что за старье", "Опять содрано с украинского АН", – написали пользователи.

В России похвастались ''новейшим'' Ил-112: Москву подловили на плагиате
В России похвастались ''новейшим'' Ил-112: Москву подловили на плагиате
В России похвастались ''новейшим'' Ил-112: Москву подловили на плагиате

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство обороны России похвастался испытательным пуском ракеты комплекса "Авангард".

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Рожденный ползать по рулежной дорожке летать не будет!
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rercjd Micha
rercjd Micha
Та ради Бога! Самолёт как самолет! Только и того , что новый, с новыми "наворотами " внутри.
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