В России похвастались ''новейшим'' Ил-112: Москву подловили на плагиате

В России похвастались первой пробной рулежкой по взлетно-посадочной полосе в Воронеже транспортного самолета Ил-112В.

Так, 28 декабря генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин на своей странице в Facebook написал, что совершен "ответственный этап подготовки к первому полету" (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

В России планируют, что Ил-112 придет на смену самолетам Ан, которые производятся в Украине. Стоит отметить, что недавно Рогозин обиделся на американский журнал The National Interest за сравнение транспортника с Ан-140, с которым имеет схожую конструкцию. Указывалось, что российский самолет уступает украинскому в максимальной скорости — 500 км/ч против 575 км/ч.

"Проблема таких обзоров в том, что зачастую используются рекламные цифры иностранных образцов". А они, разумеется, завышены", – жаловался Рогозин.

В сети неоднозначно отреагировали на очередной "прорыв" РФ. Пользователи отметили внешнее сходство с украинским Ан.

"Жалкая пародия на АН-12", "А что собственно изменилось? Кроме цвета краски? С 1969 года. Это как ВАЗ 2107, снятый совсем недавно с производства, ну инжектор, ну кнопочки. Как был Ан-24 и АН-26, так и остался Советским самолетом", "Да как сказать... "новый" – слегка укороченный вариант вентиляторного Ан-148", – написали в сети.

Также, ввиду частых ЧП с российскими самолетами в сети возник вопрос, когда же новинка упадет.

"Ставки где можно поставить, на какой минуте на**ется? Или сразу на взлете", "Вот это прорыв", "Это что за старье", "Опять содрано с украинского АН", – написали пользователи.

Опубликованы первые кадры рулежки новейшего транспортника Ил-112 pic.twitter.com/c6p2yFCqZp — Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) 28 грудня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство обороны России похвастался испытательным пуском ракеты комплекса "Авангард".

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