7-9 августа пройдет 48-часовой онлайн-хакатон #USGH! Это место для настоящих hi-tech продуктов и гениальных идей в индустрии игр и развлечений.

Мероприятие организовано Parimatch Tech, высокотехнологичным научно-исследовательским центром мирового холдинга Parimatch, который является инновационным поставщиком перспективных технологических решений в индустрии игр и развлечений.

Для разработчиков, дизайнеров и маркетологов, работающих из дома, но стремящихся к общению и развитию, это отличная возможность реализовать собственные идеи или получить задание от компаний.

Приглашаем к участию уже сформированные команды и индивидуальных участников.

За что боремся?

- возможность запуска пилота и привлечения инвестиций в 5 млн $ от инвестиционной группы JKR;

- 3000 $ на разработку собственного продукта;

- возможность попасть в акселерационную программу JKR и Parimatch Tech от

Sector X.

В Киеве состоится онлайн-хакатон от Parimatch Tech

Участие бесплатное.

Регистрируйтесь на сайте https://usgh.pm.tech и GO менять гейм-индустрию вместе ;)