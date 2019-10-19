Украина может производить ракеты-невидимки – генерал

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что гиперзвуковые ракеты – перспектива украинской армии.

"В Украине этого пока нет, но это наша перспектива", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о гиперзвуковом оружии.

По его словам, в ситуации, когда происходит оснащение российской армии новым оружием, в том числе гиперзвуковым, Украина может идти по пути "асимметричного ответа".

В частности, работать над усовершенствованием ракетных характеристик – прежде всего, дальности и скорости. Кроме того, "есть перспектива снижения видимости ракет для ракетных и локационных комплексов противника, создания невидимок по типу стелс", – сказал генерал.

"Надо исходить не только из характеристик ракетных комплексов или других видов вооружения, но и наращивать количественные показатели, а также говорить о том, какой потенциальный урон эти новые вооружения могут нанести противнику. Этот уровень должен быть таким, чтобы это стало предохранителем для агрессии. Противник должен понимать, что военная авантюра против Украины обойдется очень дорого", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic Владимир Путин заявил: "Мы создали оружие, которого пока в мире ни у кого нет. Это ракетные комплексы, которые летят не по баллистической траектории, а по настильной траектории. Но с гиперзвуковой скоростью".

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