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23 января • обновлено в 10:48
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Топ-20 лучших компьютерных игр по версии Steam

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Самая популярная игровая платформа Steam представила перечень 20 лучших игр за декабрь 2019 года.

Топ-20 определен по прибыли, полученной после релиза игр, пишет Steam.

В декабре лучшими стали продукты от разработчиков из 13 различных стран.

Halo: The Master Chief Collection

Шутер с глубоким сюжетом на основе научной фантастики. Релиз включает в себя 6 легендарных игр.

Halo: The Master Chief Collection

Halo: The Master Chief Collection

Nancy Drew: Midnight in Salem

Приключенческая игра-головоломка с детективным сюжетом. В игре есть скрытые объекты. Понравится любителям атмосферных классических сюжетов.

Nancy Drew: Midnight in Salem

Nancy Drew: Midnight in Salem

Day of Dragons

Это онлайн-игра на выживание, действия происходят в большом красивом открытом мире с множеством биомов и отличных друг от друга существ. Можно выбрать режим управления миром от лица одного из нескольких видов драконов, или играть как стихию.

Day of Dragons

Day of Dragons

Darksiders Genesis

Вы узнаете, что происходило в мире до начала событий DARKSIDERS, и сможете примерить роль четвертого всадника Апокалипсиса - РАЗДОРА.

Darksiders Genesis

Darksiders Genesis

Red Dead Redemption 2

Это грандиозная сага от Rockstar Games и наиболее высоко оцененная игра на текущем поколении консолей, выходит на PC. В версии представлены новые материалы для сюжета, визуальные усовершенствования и другие новшества.

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2

Endless World Idle RPG

Это 3D-ролевая игра, в которой доступен бесконечный мир и можно становиться сильнее с каждой битвой. Собирайте и разрабатывайте уникальное оборудование, осваивайте суть времени и набирайте более 40 легендарных героев, которые помогут вам в приключениях!

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2

Nostos

Приключенческий екшн от китайских разработчиков. Это многоплатформная многопользовательская игра для ПК и VR в условиях открытого мира, где находятся восточные анимационные элементы. Вы можете исследовать вселенную игры с друзьями, открывать исторические места и остатки войны, строить приюты и драться, раскрывая скрытую временем правду и дегустируя истории прошлого.

Nostos

Nostos

Ashen

Ashen - это кооперативный экшн-RPG c открытым миром, игра о путешественнике, скитающемся в поисках места, которое стало бы ему домом.

Ashen

Ashen

GTFO

Хардкорная кооперативная игра для 4 игроков, с упором на атмосферу и командное взаимодействие. Вас ждут интенсивные бои, решение сложных задач и напряженная работа в команде. Стили – хоррор, экшн, шутер.

GTFO

GTFO

BONEWORKS

Это экспериментальное приключение в виртуальной реальности. Используйте найденное физическое оружие, инструменты и предметы для борьбы с опасными игровыми пейзажами и загадочной архитектурой.

BONEWORKS

BONEWORKS

DRAGON QUEST BUILDERS 2

Строительная ролевая игра от японских разработчиков. Ее действие происходит в сказочном мире, которому угрожает злой культ. Исследуйте, боритесь и творите сами или воплощайте в жизнь в свободном сетевом режиме до 4 человек.

DRAGON QUEST BUILDERS 2

DRAGON QUEST BUILDERS 2

Hades

Бросьте вызов богу мертвых и прорубите себе путь из Подземного мира в игре от разработчиков из США.

Hades

Hades

Hurtworld

Хардкорный, рассчитанный на многих пользователей шутер с уклоном на глубокую систему выживания, которая не становится очевидной после обеспечения базовых потребностей. Создана для хардкорных игроков.

Hurtworld

Hurtworld

Last Year

Объединитесь с другими игроками, чтобы выжить и выиграть у шестого игрока, который оказівается жутким и изобретательным злодеем. Многопользовательская игра, вдохновленная классическими историями ужасов.

Last Year

Last Year

Transport Fever 2

Нновий золотой стандарт в жанре транспортных симуляторов. Исследуйте новый мир, передвигаясь по земле, воде и воздуху. Да здравствует прогресс и процветание.

Transport Fever 2

Transport Fever 2

Vampire: The Masquerade - Coteries of New York

В новом релизе популярной игры представлена борьба за власть в Нью-Йорке между двумя вампирических группировками - Камарилой и Аархами.

Vampire: The Masquerade - Coteries of New York

Vampire: The Masquerade - Coteries of New York

Sayonara Wild Hearts

Романтическая аркада, где можно кататься на мотоцикле и скейтборде, соревноваться в танцах, стрелять лазером, махать мечами и разбивать сердца на скорости 200 миль на час.

Sayonara Wild Hearts

Sayonara Wild Hearts

Winter Resort Simulator

В игре вы будете управлять сложными канатными дорогами Doppelmayr и снегоходами - в том числе и гусеничным Pistenbully. Управляйте собственным горнолыжным курортом, создавайте снег, вызывайте лавины и ухаживайте за склонами.

Winter Resort Simulator

Winter Resort Simulator

DJMAX RESPECT V

Это последняя игра от авторов известных ритм-игр франшизы DJMAX. Опыт треков от популярных артистов, таких как Маршмелло, Портер Робинсон и Юкико, эксклюзивные Full HD Music Videos, онлайн-мультиплеер, новые режимы игры и тому подобное.

DJMAX RESPECT V

DJMAX RESPECT V

VR Paradise

Это виртуальный стриптиз-клуб для опытных пользователей 18+, у которых есть гарнитура виртуальной реальности. В игре можно наслаждаться клубной атмосферой горячих джентльменов с несколькими одновременными шоу на сцене, настольными танцами и демонстрацией обнаженных частных танцев по запросу. Возможны настройки вида стриптизерши и посетителей клуба.

VR Paradise

VR Paradise

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