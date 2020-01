Топ-20 лучших компьютерных игр по версии Steam

Самая популярная игровая платформа Steam представила перечень 20 лучших игр за декабрь 2019 года.

Топ-20 определен по прибыли, полученной после релиза игр, пишет Steam.

В декабре лучшими стали продукты от разработчиков из 13 различных стран.

Halo: The Master Chief Collection

Шутер с глубоким сюжетом на основе научной фантастики. Релиз включает в себя 6 легендарных игр.

Nancy Drew: Midnight in Salem

Приключенческая игра-головоломка с детективным сюжетом. В игре есть скрытые объекты. Понравится любителям атмосферных классических сюжетов.

Day of Dragons

Это онлайн-игра на выживание, действия происходят в большом красивом открытом мире с множеством биомов и отличных друг от друга существ. Можно выбрать режим управления миром от лица одного из нескольких видов драконов, или играть как стихию.

Darksiders Genesis

Вы узнаете, что происходило в мире до начала событий DARKSIDERS, и сможете примерить роль четвертого всадника Апокалипсиса - РАЗДОРА.

Red Dead Redemption 2

Это грандиозная сага от Rockstar Games и наиболее высоко оцененная игра на текущем поколении консолей, выходит на PC. В версии представлены новые материалы для сюжета, визуальные усовершенствования и другие новшества.

Endless World Idle RPG

Это 3D-ролевая игра, в которой доступен бесконечный мир и можно становиться сильнее с каждой битвой. Собирайте и разрабатывайте уникальное оборудование, осваивайте суть времени и набирайте более 40 легендарных героев, которые помогут вам в приключениях!

Nostos

Приключенческий екшн от китайских разработчиков. Это многоплатформная многопользовательская игра для ПК и VR в условиях открытого мира, где находятся восточные анимационные элементы. Вы можете исследовать вселенную игры с друзьями, открывать исторические места и остатки войны, строить приюты и драться, раскрывая скрытую временем правду и дегустируя истории прошлого.

Ashen

Ashen - это кооперативный экшн-RPG c открытым миром, игра о путешественнике, скитающемся в поисках места, которое стало бы ему домом.

GTFO

Хардкорная кооперативная игра для 4 игроков, с упором на атмосферу и командное взаимодействие. Вас ждут интенсивные бои, решение сложных задач и напряженная работа в команде. Стили – хоррор, экшн, шутер.

BONEWORKS

Это экспериментальное приключение в виртуальной реальности. Используйте найденное физическое оружие, инструменты и предметы для борьбы с опасными игровыми пейзажами и загадочной архитектурой.

DRAGON QUEST BUILDERS 2

Строительная ролевая игра от японских разработчиков. Ее действие происходит в сказочном мире, которому угрожает злой культ. Исследуйте, боритесь и творите сами или воплощайте в жизнь в свободном сетевом режиме до 4 человек.

Hades

Бросьте вызов богу мертвых и прорубите себе путь из Подземного мира в игре от разработчиков из США.

Hurtworld

Хардкорный, рассчитанный на многих пользователей шутер с уклоном на глубокую систему выживания, которая не становится очевидной после обеспечения базовых потребностей. Создана для хардкорных игроков.

Last Year

Объединитесь с другими игроками, чтобы выжить и выиграть у шестого игрока, который оказівается жутким и изобретательным злодеем. Многопользовательская игра, вдохновленная классическими историями ужасов.

Transport Fever 2

Нновий золотой стандарт в жанре транспортных симуляторов. Исследуйте новый мир, передвигаясь по земле, воде и воздуху. Да здравствует прогресс и процветание.

Vampire: The Masquerade - Coteries of New York

В новом релизе популярной игры представлена борьба за власть в Нью-Йорке между двумя вампирических группировками - Камарилой и Аархами.

Sayonara Wild Hearts

Романтическая аркада, где можно кататься на мотоцикле и скейтборде, соревноваться в танцах, стрелять лазером, махать мечами и разбивать сердца на скорости 200 миль на час.

Winter Resort Simulator

В игре вы будете управлять сложными канатными дорогами Doppelmayr и снегоходами - в том числе и гусеничным Pistenbully. Управляйте собственным горнолыжным курортом, создавайте снег, вызывайте лавины и ухаживайте за склонами.

DJMAX RESPECT V

Это последняя игра от авторов известных ритм-игр франшизы DJMAX. Опыт треков от популярных артистов, таких как Маршмелло, Портер Робинсон и Юкико, эксклюзивные Full HD Music Videos, онлайн-мультиплеер, новые режимы игры и тому подобное.

VR Paradise

Это виртуальный стриптиз-клуб для опытных пользователей 18+, у которых есть гарнитура виртуальной реальности. В игре можно наслаждаться клубной атмосферой горячих джентльменов с несколькими одновременными шоу на сцене, настольными танцами и демонстрацией обнаженных частных танцев по запросу. Возможны настройки вида стриптизерши и посетителей клуба.

