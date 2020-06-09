Выживет ли инструмент Dnipro-M? Жесткий краш-тест

Украинский бренд электроинструмента и строительного оборудования Dnipro-M провел краш-тест своих перфораторов и отбойных молотков. Найти видео можно на официальном канале бренда в YouTube. Целью краш-теста было познакомить пользователей с особенностями и преимуществами инструмента, показать, как он проявляет себя в реальных условиях использования. Видео вызвало интерес не только у пользователей бренда и профессиональных строителей, но также людей, которые мало знакомы с инструментом. На протяжении трансляции зрители оставляли свои комментарии, в которых делились впечатлениями.

В прямом эфире также прошел розыгрыш брендового перфоратора. Внизу статьи вы можете найти видео с канала YouTube, чтобы увидеть все собственными глазами.

Перфоратор Dnipro-M

Что выдерживает инструмент Dnipro-M?

Трансляция проходила в прямом эфире и продлилась около полутора часов. За это время специалисты бренда успели "поиздеваться" над перфораторами и отбойными молотками, показав, что инструмент готов выдержать даже экстремальные условия использования:

Падение отбойного молотка с высоты

Один и тот же отбойный молоток сбрасывали на крупные камни с высоты 12 и 18 метров:

После падения с высоты 12 метров у отбойника немного повредилась ручка — оторвался кусочек резинового покрытия. Но работоспособность инструмента не пострадала. Чтобы доказать, что этот тот же отбойный молоток, оператор крупным планом снимал серийный номер инструмента после падения и перед работой. На втором этапе тот же отбойный молоток сбросили с высоты 18 метров. Этим дело не ограничилось — на лежащий внизу инструмент с такой же высоты высыпали несколько тележек бетонных блоков и камней, а потом прицельно сбросили на него еще несколько крупных фрагментов бетона. В результате этого у отбойника частично повредился корпус, однако после включения инструмента оказалось, что он работает как и прежде.

Заполнение перфоратора песком

Следующий тест заключался в том, что прямо во время работы в отверстия перфоратора засыпали песок. Пока один оператор сверлил инструментом бетон, другой засыпал в перфоратор песок. Оказалось, что даже если засыпать внутрь несколько баночек песка, инструмент продолжает работать.

Стандартные условия использования

Ни у кого не вызвало сомнений, что если продукция бренда Dnipro-M выдерживает экстремальные условия использования, не теряя работоспособности, то свое прямое предназначение она сможет выполнить без проблем:

На протяжении трансляции перфораторы и отбойные молотки использовали, чтобы бурить бетон бурами различного диаметра.

Для работы с бетоном также устанавливали коронки.

Перфоратор использовали, чтобы проверить, как он справляется с размешиванием строительных смесей различной вязкости. Даже когда сухого материала в смеси стало больше, чем воды, крутящего момента инструмента продолжало хватать.

Справиться с отбойным молотком может любой — это проверили, вручив инструмент девушке, которая без проблем смогла пробурить в бетоне отверстие.

Что еще интересного было во время трансляции?

Краш-тест — еще не все. Ведущие специалисты бренда подробно рассказали об обслуживании инструмента и поделились лайфхаками по его использованию. Кроме этого, бренд провел в прямом эфире розыгрыш своего перфоратора.

Что можно сказать по итогам краш-теста?

Инструмент Dnipro-M обладает достаточным качеством, чтобы работать даже в жестких условиях, при загрязнении и после падения с высоты. Он показывает высокую производительность при работе с разными насадками и способен на высоком уровне выполнять профессиональные задачи.

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