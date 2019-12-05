В Киеве состоится крупнейшая конференция разработчиков игр в Восточной Европе

Games Gathering Conference 2019 Kiev - крупнейшая конференция разработчиков игр в Восточной Европе пройдет 7-8 декабря в Киеве, в “Международном Выставочном Центре”.

В этом году Games Gathering приобретает поистине грандиозный масштаб - только экспо зона конференции займет 8000 кв.м. а количество посетителей перевалит за отметку 3000 ! Games Gathering - это возможность поднять свой профессиональный уровень и познакомиться с новыми бизнес-партнёрами, издателями, инвесторами и сервис-провайдерами. Это более 100 лекций, на которых гуру игровой индустрии поделятся собственным опытом и раскроют профессиональные секреты. Это 70 бесплатных стендов для инди-команд, возможность продемонстрировать свой продукт, приняв участие в выставке инди-проектов INDIE BLAST и податься на конкурс игровых проектов Indie Blast Awards. Это 6 батлов, которые пройдут под руководством профессионалов в разных направлениях - от диджитал-арта до гейм-дизайна. Это огромное количество экспертов индустрии, готовых к знакомствам с новыми работодателями, соискателями и бизнес партнерами..

На протяжении двух дней конференции докладчики из ведущих украинских и зарубежных компаний прочтут лекции по основным направлениям гейм-индустрии: гейм дизайн, программирование, менеджмент, арт, продакшн, аналитика, бизнес, маркетинг, VFX, VR, QA и специальный лекционный поток для инди разработчиков.

Все докладчики имеют значительный опыт в сфере разработки игр и принимали участие в создании успешных проектов в таких компаниях как Ubisoft, Tencent, Epic Games, Unity, Plarium, Playrix, 4A Games, GSC Game World, Nintendo, Remedy Entertainment, Super Evil Megacorp, Voodoo, Playtika, Gismart и очень многие другие.

Среди докладчиков будут известные личности: Девид Бревик, President Graybeard Games, Саку Лехтинен, Creative Director Remedy Entertainment/Mainframe Industries, Девид Хельгасон, Founder Unity Technologies, Майкл Минарик, Game & Economy Designer SuperScale, Мао Сугияма, BizDev Manager Nintendo.

Также свои доклады подтвердили Александр Дончук 4A Games, Игорь Майдановский, Programmer GSC Game World, Иван Ковалев G30, Роберт Бекстрам Raw Fury и конечно же, неотразимый Джама Джурабаев, Senior Concept Artist который расскажет как делались Star Wars.

Подробнее о наших докладчиках и партнерх конференции вы можете узнать на сайте.

Что: Games Gathering Conference 2019 Kiev, крупнейшая конференция разработчиков игр в Восточной Европе

Где: Киев, “Международный Выставочный Центр” (Броварской проспект, 15)

Когда: 7-8 декабря 2019 года

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