Почему вам нужно создать свой YouTube-канал в 2019 года

Максиму Роговцеву 4 года назад пришлось вместе с семьей переехать из Донецка в Италию. "Понимания, как развиваться в совершенно новой стране не было, те инструменты, которыми я овладел, занимаясь собственным бизнесом, здесь не работали. Ситуацию спас YouTube", — говорит он.

Сейчас Максим успешный блогер, автор 6 YouTube-каналов, на которые в общей сложности подписаны 13 млн человек, и основатель онлайн-школы Best YouTubers. В статье для нашего издания он назвал 4 веских причины, почему вам нужно обязательно обзавестись каналом на YouTube в 2019 году.

1. Идеальная рекламная площадка

Ютуб сейчас набирает огромную популярность. Через видеоконтент продается множество товаров. Так прогревать аудиторию гораздо проще, плюс сама видеореклама работает долго.

Реклама в Google и "Яндекс" действует, пока вы вкладываете в нее деньги. В случае с видео, вы можете снять на YouTube ролик сейчас, а клиентов он будет приводить еще несколько лет подряд.

3 года назад мы опубликовали у себя на канале рекламу одной компании, которая продает сладости. Тогда у нас было 10 тысяч подписчиков, видео набрало несколько тысяч просмотров. Сейчас на этом ролике несколько миллионов просмотров, а по ссылке перешло более 40 тысяч человек.

Вложения минимальные, выхлоп огромный. Можете назвать еще хоть один вид рекламы, который конвертирует на протяжении такого долгого времени? Думаю, его не существует.

Именно поэтому бизнес начал обращать внимание на рекламу в YouTube.

2. Нетворкинг

Многие миллионеры и даже миллиардеры обратили внимание на YouTube: Евгений Черняк, Игорь Рыбаков, Геннадий Балашов.

Ютуб дает им то, что больше не может дать ни одна площадка. У них есть деньги, связи, значимость, но нет массовой популярности — никто не слышит об их миссии, предназначении, для чего они вообще делают бизнес.

Публикуя видео, они находят единомышленников, людей в команду, инвесторов, соинвесторов, партнеров. Когда кто-то видит, какие жизненный принципы у человека и о чем он говорит, возникает мысль "Да, с ним я бы работал".

Даже если не миллиардер, а только начинающий предприниматель заведет канал, это сработает точно так же. При условии, что он будет говорить адекватные вещи.

3. Простой способ зарабатывать серьезные деньги

Есть два вида YouTube: для бизнеса и как бизнес.

В первом случае у вас уже есть бизнес, вы создаете канал и публикуете там ролики, которые будут приводить клиентов.

Во втором случае вы создаете канал, публикуете там контент, собираете аудиторию и получаете от прямых рекламодателей деньги за размещение рекламы.

С точки зрения зарабатывания денег YouTube — очень легкая площадка. Не нужно иметь большую команду, чтобы зарабатывать огромные деньги. Насколько огромные? Вот, например, доходы топовых блогеров за 2018 год:

Главному герою канала Ryan ToysReview, который занял первое место, 6 лет

Я знаю ютуберов, которые с минимальной командой, а иногда и собственными силами зарабатывают десятки и сотни тысяч долларов в месяц. На эти показатели они вышли за 1-2 года.

А попробуйте с нуля создать бизнес, который будет приносить вам сотни тысяч долларов в месяц. Для этого понадобится много инвестиций, огромная команда и явно не 2 года развития (если это только не IT-проект в Силиконовой долине).

Причем многие бизнесмены работают сутками, не видят семью и детей. В итоге деньги есть, а радости от жизни нет. Они понимаю что хотят себе занятие, которое оставляло бы время на "пожить". Именно в блогерстве многие находят решение этого вопроса.

Например, можно создать детский ютуб-канал, проводить время с семьей, развлекаться (снимая при этом контент), еще и зарабатывать деньги (вполне возможно, что больше, чем в обычном бизнесе).

4. YouTube только набирает обороты

Это так кажется, что сняты уже видео обо всем, о чем только можно. На самом деле вы себе даже не представляете, насколько эта площадка свободная. YouTube — это восходящий тренд.

Еще нет достаточного количества блогеров, а контента пока очень мало. По сути, на YouTube и смотреть-то нечего.

Допустим вам нравятся интервью. За месяц вы сможете просмотреть все интервью, которые есть на платформе. Тоже самое в других нишах: тревел, детские каналы, бизнес, спорт и так далее.

Каждый год количество зрителей на YouTube растет на 40%. Так происходит потому что мобильные устройства становятся дешевле и распространенней, многие люди только учатся пользоваться гаджетами (например, моя мама совсем недавно создала страницу в Facebook), каждый год сотни миллионов детей начинают смотреть YouTube.

То есть конкуренции нет. Блогеры могут появляться еще сотнями тысяч, и все равно этого будет недостаточно.

Для примера: нашей школе Best YouTubers всего 8 месяцев, но мы уже воспитали несколько десятков блогеров, которые прошли отметку в 100 тысяч подписчиков и получили серебряные кнопки.

Есть ребята, которые создали канал, и за 10 дней у них видео начали попадать в рекомендованные, за 14 дней — преодолели отметку в 100 тысяч подписчиков. Уверен, что за 1,5-2 месяца у них будет миллион подписчиков. Сейчас они зарабатывают по $2 тыс. в день. Где тут конкуренция?

Скоро в рамках школы Best YouTubers Максим Роговцев проведет бесплатный онлайн мастер-класс, на котором поделится личным опытом и секретами, как легко создать, быстро раскрутить и выгодно монетизировать YouTube-канал. Регистрируйтесь по этой ссылке.

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