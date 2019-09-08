Названы шесть лучших смартфонов 2019 года: какой купить

Эксперты составили список шести лучших смартфонов 2019 года, которые станут лучшим выбором при покупке нового мобильного устройства.

Об этом сообщает "Новое время", которое составило рейтинг гаджетов, отталкиваясь от ряда параметров, от характеристик до цены.

Эксперты собрали несколько моделей смартфонов, которые являются самыми интересными с точки зрения соотношения цена-качество, при этом они постарались затронуть самые актуальные ценовые категории.

Смартфон Xiaomi Mi 9T Pro, цена от 13 000 грн

Смартфон оснащен большим безрамочным AMOLED-экраном без вырезов и сканером отпечатков пальцев прямо в экране.

Внутри — самый мощный на данный момент процессор Qualcomm Snapdragon 855, который охлаждается графитовым радиатором и приличное количество памяти (от 6 ГБ).

Для качественных снимков предусмотрена тройная основная камера с зумом и широкоугольным режимом (48+13+8 МП).

Для селфи — 20-мегапиксельная фронтальная камера, которая прячется в корпус смартфона.

Для длительной работы установлен аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. А из полезных и важных особенностей есть двухдиапазонный Wi-Fi и NFC-модуль для бесконтактных платежей.

Смартфон Nokia 3.1 Plus, цена от 3 000 грн

Смартфон имеет металлический корпус и выглядит вполне прилично. Оснащен 6-дюймовым HD-экраном с соотношением сторон 18:9 без вырезов.

За производительность отвечает 8-ядерный процессор MediaTek Helio P22, который не особо подходит для игр, но всё остальное работает как надо. Оперативной памяти 3 ГБ, встроенной — 32 ГБ.

Задняя камера двойная, с основным 13-мегапиксельным модулем и вспомогательным сенсором на 5 мегапикселей. Фронтальная камера на 8 мегапикселей.

Емкость аккумулятора составляет 3500 мАч, что при довольно скромной производительности вполне достаточно. Работает смартфон на чистой ОС Android актуальной версии 8-й версии.

Приятный бонус — NFC, чем смартфоны данного ценового сегмента обычно похвастаться не могут. Это значит, что вы сможете расплачиваться в супермаркетах, не доставая карточку из бумажника, наравне с владельцами гораздо более дорогих смартфонов.

Смартфон Samsung Galaxy S10e, цена от 20 000 грн

Galaxy S10e получил большинство достоинств своих старших братьев, а "под нож" пошли не самые важные функции.

У него качественный 5.8-дюймовый FullHD+ (2280×1080) AMOLED-дисплей с вырезом для камеры. Вместо трех камер сзади осталось две: пожертвовали модулем телефото для 2х зума, но сверхширокоугольный остался на месте.

Основной модуль точно такой же, как и у старших моделей: 12 мегапикселей со сменной диафрагмой f/1.5−2.4 и оптической стабилизацией.

Вместо модного сканера отпечатков пальцев в экране, как у старших моделей, тут используется "традиционный" вариант, который совмещён с кнопкой питания на боковой грани.

Аккумулятор 3100 мАч, есть быстрая зарядка по кабелю и беспроводная зарядка, в том числе и обратная.

Производительность не пострадала: внутри — флагманский процессор Exynos 9820, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Плюс гибридный лоток, в который вместо второй SIM можно поставить MicroSD.

Смартфон Apple iPhone Xr, цена от 21 000 грн

Понятие "хорошее соотношение цена-качество" слабо сочетается со смартфонами Apple, но младшая модель линейки Apple iPhone Xr может стать хорошим выбором: тут установлен не OLED, а IPS-дисплей, но он отличного качества.

Основная камера одинарная и лишена всяких особенностей старших моделей типа перефокусировки на готовом снимке. Но фотографии получаются очень хорошего качества.

Это — еще один яркий пример (помимо Google Pixel) того, насколько важно сделать правильно ПО камеры.

В остальном смартфон не уступает старшим моделям: тот же производительный процессор Apple A12 Bionic, 3 ГБ оперативной и от 64 ГБ встроенной памяти, большой (как для iPhone) аккумулятор на 2942 мАч с поддержкой быстрой и беспроводной зарядки, защита от пыли и влаги по стандарту IP67 и поддержка Apple Pay для бесконтактных платежей.

Смартфон Samsung Galaxy M20, цена от 5 500 грн

Практически всю фронтальную панель занимает вытянутый 6.3-дюймовый PLS-дисплей (аналог IPS) с разрешением 2340×1080 пикселей и маленьким вырезом под фронтальную камеру. Внутри восьмиядерный процессор Exynos 7904 собственной разработки компании, которого вполне достаточно и для приложений, и для большинства игр.

Памяти достаточное количество: 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной. Можно вставить карточку памяти, слоты для microSD и двух nano-SIM отдельные.

Одно из важных достоинств аппарата — большой аккумулятор на 5000 мАч, да и NFC-модуль не будет лишним. Задняя камера двойная. Основной модуль на 13 мегапикселей с оптикой f/1.9 делает неплохие фото. У второго 5-мегапиксельного модуля угол обзора составляет 120 градусов. Фронтальная камера на 8 МП средняя, её можно задействовать для разблокировки.

Пожертвовали для адекватного ценника только корпусом (он пластиковый) и Wi-Fi модулем (он не поддерживает сети 5 ГГц).

Смартфон Huawei P Smart Z, цена от 7 000 грн

Huawei P Smart Z за вполне адекватную сумму предлагает набор из всего самого важного, что должно быть в современном смартфоне. Он получил 6.59-дюймовый экран без вырезов и отверстий с IPS-матрицей и разрешением Full HD+.

Это стало возможно благодаря выдвижной конструкции селфи-камеры. Он работает на процессоре Kirin 710 в паре с 4 ГБ оперативной памяти, чего хватит и для любых приложения, и поиграть уже можно комфортно. Встроенный накопитель на 64 ГБ, есть слот для карт памяти. За автономность отвечает аккумулятор на 4000 мАч с портом USB-C.

Основная камера двойная на 16 Мп + 2 Мп, а фронтальная — на 16 Мп с функциями ИИ. Есть также NFC-модуль для Google Pay и разъём для наушников. Работает смартфон на операционной системе Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что на выборах президента 2024 украинцы будут голосовать смартфонами

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