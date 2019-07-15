Страшная находка в Чернобыльской зоне: ликвидатор сделал заявление

Информация о том, что в Чернобыльской зоне в открытом доступе находится клешня крана, который использовался во время ликвидации аварии на ЧАЭС в 1986 году, вызывает большие сомнения.

"В 1986 году, когда был самый пик ликвидации аварии, высокоактивные источники радиации вывозились только в так называемые места временного захоронения – в Подлесное, Буряковку, а также в хранилище самой ЧАЭС", – рассказал OBOZREVATEL заместитель главного инженера по объекту "Укрытие" Чернобыльской АЭС Сергей Кондратенко.

По его словам, во время выкапывания котлованов для "Укрытия" "мы действительно находили технику, которая была закопана в 1986 году, например, тот же кран, бульдозер. Она была очень "грязная", и тогда ее закопали прямо на месте, чтобы не везти далеко", – пояснил он.

Клешня крана, якобы обнаруженная в Чернобыльской зоне news.com.au

В то же время Кондратенко подчеркнул: ни один из подобных объектов не может находиться в свободном доступе. "Заявлять о том, что в зоне досягаемости туристов есть подобные вещи, неправильно. Все туристические пути контролируются, и никакого превышения там нет".

В отношении самого ковша он добавил: "Я сомневаюсь, что это правда, потому что всё вывозилось под контролем. Есть фотографии – военная техника, вертолеты, бульдозеры, машины – всё вывозилось на Буряковку, за колючую проволоку. Даже если кто-то такую оплошность и допустил, я думаю, за это время его давно бы утилизировали".

Он также обратил внимание на тот факт, что администрация Чернобыльской зоны отчуждения несет ответственность за соблюдение всех норм, "там есть свои структуры, своя служба радиационной безопасности, и я думаю, они бы давно обнаружили ковш, если бы он там был", – заявил Кондратенко.

"Мне кажется, это не достоверная информация. Но специалисты, конечно же, должны отреагировать и всё проверить", – резюмировал он.

ЧАЭС, иллюстрация https://tamtour.com.ua

Как писал OBOZREVATEL, австралийский исследователь Роб Максвелл заявил о том, что якобы обнаружил в Чернобыльской зоне один из самых смертоносных предметов – клешню экскаватора, он предоставил ее фото. По его словам, радиационный фон вблизи этого объекта составляет 39,8 микрозиверта, в то время как обычный уровень радиации в Припяти – 0,17 микрозиверта.

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