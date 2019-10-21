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21 октября • обновлено в 04:08
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Смартфоны ускоряют процесс старения: ученые провели исследование

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LED-дисплеи смартфонов и компьютеров способны ускорять процесс старения.

К такому выводу пришли ученые из Университета штата Орегон, которые провели эксперимент на мухах-дрозофилах, облучая их "голубым" светом от гаджетов, передает "Код".

В итоге насекомые начали терять способность ориентироваться в пространстве, у них снижались двигательные способности. Также облучение разрушало клетки глаз и мозга мух.

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Затем исследователи разделили мух на две группы: первая взаимодействовала с дисплеями на протяжении 12 часов, вторая — постоянно находилась в полной темноте. В результате оказалось, что жизненный цикл последних был более продолжительным.

Иллюстрация. Смартфоны

Иллюстрация. Смартфоны

Digital Trends

Как сообщал OBOZREVATEL, смартфон, пребывающий на зарядке, способен убить во сне лежащего рядом человека. С гаджетом также смертельно опасно принимать ванную.

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