Слежка за Android, смс и звонками: топ-5 возмутивших мир скандалов Facebook

Самая крупная в мире социальная сеть Facebook отмечает 16-летие. Так, соцсеть, основателем и лидером которой является американский программист Марк Цукерберг, начала работу 4 февраля 2004 года.

За это время компания Facebook успела оказаться в центре нескольких крупных скандалов. О самых громких из них расскажет OBOZREVATEL.

Основатель Facebook Марк Цукерберг Pinterest

1. Скандал вокруг Facebook и компании Cambridge Analytica

Самый крупный скандал вокруг соцсети Facebook прогремел в марте 2018 года, когда обнаружилось, что компания Cambridge Analytica собирала данные пользователей через свое приложение в Facebook, а затем использовала их для размещения политической рекламы во время, в частности, президентской кампании в США и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза в 2016 году.

Глава соцсети Марк Цукерберг при этом признал, что Facebook допустил несколько ошибок, в результате которых личные данные миллионов людей использовали политтехнологи. Цукерберга даже вызвали для объяснений в Вашингтон.

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2. Слежка Facebook за смс и звонками

Вскоре после скандала с компанией Cambridge Analytica в Facebook была изменена политика приватности и пользователям было разрешено скачивать всю информацию, собранную о них. После этого выяснилось, что Facebook может отслеживать звонки пользователей и историю смс-сообщений. В отдельных случаях оказалось, что соцсеть хранила данные трехлетней давности.

Кроме того, в архиве Facebook оказались номера телефонов контактов пользователя, даже те, которые были уже удалены из телефона. Компания в свое оправдание заявила, что пользователи сами давали разрешение на сбор этой информации.

3. Фейки в Мьянме в Facebook

В марте 2018 года Facebook получила обвинения в том, что позволила распространять фейковые новости об этнической группе рохинджа в Мьянме, которых систематически убивают. После инцидента Facebook удалила профили злоумышленников и обновила политику контента, которая отныне запрещала распространять угрозы насилия и дезинформацию, побуждающую к насилию.

Основатель Facebook Марк Цукерберг Pinterest

А в 2019 году из-за вспышки насилия на Шри-Ланке, последовавшей после словесной перепалки в Facebook, власти острова решили временно заблокировать соцсети. В Папуа-Новой Гвинее было принято аналогичное решение.

4. Взлом 30 миллионов аккаунтов Facebook

В сентябре 2018 года хакеры сумели найти уязвимость в коде Facebook и таким образом получили доступ примерно к 30 миллионам аккаунтов. Facebook заявила, что сотрудничает с ФБР для установления личностей злоумышленников.

Основатель Facebook Марк Цукерберг Pinterest

5. Слежка Facebook за владельцами Android

В ноябре 2019 года в ходе судебного иска с разработчиком приложений были обнародованы более 4 тысяч страниц внутренних документов Facebook. Судя по ним, компания перекрывала доступ разработчикам к данным, планируя отслеживать местонахождение пользователей Android, рассматривала возможность взимания платы за доступ к данным пользователей, в том числе и с разработчиков, и боролась с конкурентами под прикрытием заботы о пользователях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия, Иран и Китай собираются вмешаться в выборы президента США в 2020 году. Такое заявление сделал основатель Facebook Марк Цукерберг в интервью NBC.

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